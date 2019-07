Adelante reconsiderará su propuesta si es necesario por la paridad en RTVA pero apela a la generosidad del resto

Publicado 02/07/2019 13:25:34 CET

SEVILLA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IULV-CA, Toni Valero, ha asegurado este martes que el grupo parlamentario de Adelante Andalucía está dispuesto reconsiderar la propuesta que ha registrado para ocupar el puesto que le corresponde en el Consejo de Administración de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) si es necesario para garantizar la paridad en este órgano, si bien ha apelado a la generosidad de los grupos parlamentarios que tienen a más de un representante en el mismo.

Las propuestas registradas por los grupos contemplan los nombres de seis hombres y tres mujeres para ocupar los nueve puestos de los que se compondrá el nuevo Consejo de Administración de la cadena pública, de modo que no se cumple con la paridad que exige la norma.

En rueda de prensa, Valero ha defendido que Adelante ha propuesto en la cuota que le corresponde en virtud del acuerdo alcanzado por los cinco grupos, que el secretario de Organización y Finanzas de IULV-CA, Javier Camacho, se siente en el Consejo, toda vez que con un perfil como el suyo persiguen "poner por encima de todo el necesario mantenimiento de la plantilla y su carácter de servicio público ante el intento de su desmantelamiento" que cree que acecha a la RTVA.

Por eso, la confluencia ve fundamental que prime la fiscalización de la cadena y Camacho es "una persona con sobrada experiencia en fiscalización de empresas públicas" y quien será "una correa de transmisión nítida de los compromisos y políticas de Adelante para el ente público". "La propuesta tendrá sus detractores y simpatizantes, pero hay coherencia entre lo que queremos y proponemos, el objetivo es salvar a RTVA", ha abundado el líder andaluz de IU.

Dado que no se cumple el criterio de paridad necesario, ha explicado que Adelante sí ha hecho una propuesta paritaria pues teniendo que proponer un candidato para la RTVA y otro para el Consejo Audiovisual, han puesto sobre la mesa el nombre de un hombre y de una mujer --Pilar Távora para el segundo caso--.

No obstante, Valero ha asegurado que si finalmente la propuesta para RTVA no contempla la paridad, "nosotros, después de escuchar a los demás, reconsideraremos lo que haya que reconsiderar porque el debate de la paridad no es menor".

"Nuestra propuesta cubre sobradamente las exigencias profesionales para lo que queremos que sea la RTVA, pero si la paridad está en riesgo, Adelante es capaz de reconsiderar lo que haga falta", ha agregado para apuntar que puesto que la confluencia solo tiene a un representante en este órgano, "los que tienen más --PSOE-A, PP-A y Ciudadanos-- a la hora de plantear generosidad, tendrían que hablar antes que nosotros".

En cualquier caso, ha aseverado que Adelante garantizará si es necesario la paridad pero "las demás fuerzas también deben dar pasos en este sentido porque nuestra propuesta ha sido paritaria". "No esconderemos la cabeza, lo afrontamos con todas las opciones abiertas", ha señalado.

NO DESPRESTIGIAR AL DEFENSOR

De otro lado, sobre el nombramiento del Defensor del Pueblo andaluz, que también ha sido objeto de la negociación entre los grupos para la renovación de todos los órganos de extracción parlamentaria, Valero ha recordado que Adelante firmó un pacto con el PP-A y Cs, socios en el Gobierno andaluz, por el que se concretó que la confluencia haría una propuesta, una mujer, buscando el máximo consenso del arco parlamentario.

Así, y después de que el actual Defensor en funciones, Jesús Maeztu, dijera que acepta la renovación al frente de la institución por todo el mandato, una propuesta realizada por el PP-A, PSOE-A y Cs, que suman la mayoría suficiente para poder renovar al Defensor aunque no exista el acuerdo del resto de grupos, el líder andaluz de IU ha dicho sentir "sorpresa".

"Hay un acuerdo donde se plantea que la propuesta sea una mujer y que la haría Adelante, que queremos que sea compartida por todos y nadie la patrimonialice", ha sostenido para avisar de que este "sainete" puede provocar que se desprestigie a la Defensoría porque "una institución así tiene que ser fruto del consenso, no puede estar sujeta al regate corto o el interés partidista".

Ha lamentado que se cuestione el acuerdo que alcanzó la confluencia para esta órgano "con una propuesta que no sabemos qué apoyos tiene" y ha pedido claridad y transparencia, recalcando que Adelante firmó un acuerdo público "para alcanzar una propuesta de consenso que sea una mujer, y sobre eso trabajaremos". "Si hay estrategias que se hagan para otras cosas, no poniendo en tela de juicio la Defensoría", ha exigido.

Con todo, Valero ha considerado que resolver este asunto hay que hacerlo "con tiento y cariño" porque se trata de una institución "fundamental", por lo que desde IU van a poner "toda la carne en el asador" para retomar el acuerdo, y que su nombramiento sea "de consenso y una mujer" frente a quienes intentan "volar esto por los aires y plantear hojas de ruta alternativas".

Si bien ha negado que esta situación afecte a los demás órganos de extracción parlamentaria incluidos en la negociación, ha avisado de que "hay mucho ruido y ni Cs ni PP-A no nos dicen que estén en ese acuerdo" que situaría en la institución a Maeztu, de modo que cree que en este asunto está habiendo "regate corto, patadas en la espinilla y no se ponen las luces largas" porque, como ha insistido, "no tiene sentido emborronar este nombramiento".