Adelante solicita comisión de investigación en el Parlamento sobre listas de espera ante casos de cáncer en el SAS

SEVILLA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo mixto-Adelante Andalucía ha solicitado la creación de una comisión de investigación en el Parlamento sobre las listas de espera ante situaciones de cáncer de mama y para otros tipos de cáncer, y espera poder registrar la iniciativa formalmente con la firma también de los grupos de PSOE-A y de Por Andalucía.

Así lo ha anunciado este viernes en rueda de prensa el portavoz del grupo, José Ignacio García, que ha pedido al resto de partidos de izquierda que apoyen esta solicitud para que pueda ser debatida en el Pleno de la Cámara.

Con la comisión de investigación, Adelante persigue que "se sepa qué está pasando con las listas de espera para la detección y tratamiento de los cánceres en Andalucía", no sólo en lo que respecta al cáncer de mama, porque, "en los últimos días, nos están llegando mensajes que ponen los vellos de punta", según ha dicho García.

"No vamos a alertar hasta que no los sepamos a ciencia cierta y con rigor, pero queremos que se investigue todo", ha dicho el portavoz de Adelante Andalucía, para quien cualquier diputado, "con un mínimo de dignidad", tendría que votar a favor de la creación de la comisión de investigación.

Ha señalado ya se han puesto en contacto con el PSOE-A y que también lo harán con Por Andalucía para que la solicitud de creación de la comisión de investigación lleve la firma de los tres grupos, porque esto "no va de un solo partido", sino de saber "qué ha pasado y, sobre todo, qué se va a hacer para que no vuelva a pasar".

Ha añadido que la Junta ya ha admitido que en el caso de unas 2.000 mujeres que ha habido "fallos" en el protocolo de seguimiento de un posible cáncer de mama, lo que, sin duda, genera una "sensación de inseguridad en millones de personas".

"¿Cuántas mujeres hay ahora mismo en Andalucía que están diciendo, y si el mío ha fallado, y si mi carta estaba mal, y si tengo que ir al centro de salud para que me expliquen bien la historia?", ha preguntado José Ignacio García, para quien el presidente de la Junta, Juanma Moreno, debería parar su agenda y centrarse en "arreglar esto ya, inmediatamente".

Ha manifestado que la consejera de Salud, Rocío Hernández, es un "peligro al frente de la sanidad pública" y "no puede aguantar ni un minuto más" al frente del cargo.

García ha denunciado que estos fallos en el programa de cribado de cáncer de mama se conocía "desde el año 2020", como están diciendo las asociaciones de cáncer de mama. Ha indicado que "lo sabían" el presidente de la Junta y el PP-A, cuyo plan es que las personas "se vayan a la sanidad privada a hacerse las pruebas".

Ha indicado que hay empresas sanitaria que se están "forrando" con estos "errores" de la Junta. "El plan es forrar a la sanidad privada aunque eso cueste vidas", ha señalado García, para quien lo ocurrido con el cribado de cáncer de mama es "la mayor crisis política de Moreno Bonilla desde que gobierna".