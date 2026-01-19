Adelante se solidariza con las víctimas del accidente de Adamuz (Córdoba) y exige una "investigación rigurosa"

La responsable de Organización de Adelante Andalucía, Mari García, en rueda de prensa. - ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha querido este lunes trasladar públicamente su "pésame" a las familias de las víctimas del accidente de tren registrado este pasado domingo, 18 de enero, en Adamuz (Córdoba), que ha ocasionado al menos 39 víctimas mortales, además de decenas de heridos, así como se ha puesto "a disposición" de ellas y ha reclamado una "investigación rigurosa" sobre lo ocurrido.

Son ideas que ha trasladado la responsable de Organización de Adelante Andalucía, Mari García, en una rueda de prensa que había sido convocada con anterioridad a este siniestro, pero que finalmente ha estado dedicada exclusivamente a este accidente.

La representante de Adelante ha expresado la "preocupación" de su formación "por los viajeros" de los trenes afectados, sin que se sepa aún la cifra exacta de cuántos son, y ha subrayado que desde esta formación se ponen "a disposición" de los familiares de las víctimas "para todo lo que sea necesario en estos duros momentos".

De igual modo, Mari García ha querido "agradecer a los servicios de emergencia" su labor, subrayando que han sido "un ejemplo desde el minuto uno, poniendo toda su experiencia y su tiempo a disposición" de lo que se necesitara.

REIVINDICACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Ha agregado que "en casos" como éste se demuestra "lo necesario y lo fundamental que son los servicios sanitarios, los servicios públicos, que tenemos la obligación de cuidar y de defender siempre, porque en momentos como estos demuestran lo imprescindible y lo necesario que son".

De igual modo, ha valorado la "solidaridad" y el "ejemplo" que dio el "pueblo de Adamuz" tras el accidente este pasado domingo, por "su esfuerzo en ayudar también desde el minuto uno" y en ponerse "a trabajar en todo lo que hiciera falta, volcándose con los accidentados, mostrando su disponibilidad a llevar y traer a todos los pasajeros del tren, poniendo a disposición lo poco o lo mucho que tenían a su disposición, como eran mantas, agua o colchones".

Según ha remarcado Mari García, no sólo el pueblo de Adamuz ha sido el que "se volcó" tras el siniestro, sino que "todo el pueblo andaluz se volcó en esos duros momentos", en los que "siempre se demuestra que es el pueblo el que se vuelca en ayudar y hacer todo lo necesario para que estos duros momentos sean más llevaderos", ha añadido.

Por otro lado, desde Adelante Andalucía exigen "que se haga una investigación independiente, rigurosa que dé respuesta a lo que ha pasado", para "poder pedir responsabilidades y tener datos reales para denunciar o exigir medidas que puedan evitar en el futuro casos como este".

CRÍTICAS A LA "EXTREMA DERECHA"

De igual modo, la representante de Adelante ha criticado la difusión de "mensajes muy alarmantes, incendiarios" de exponentes "de la extrema derecha, como 'Alvise', como Vox y compañía, que están siendo unos carroñeros en estos duros momentos", y a quienes "parece que les gusta o que se alegran de accidentes tan desgraciados" como éste, así como que "no tienen respeto ninguno ni por las familias de los fallecidos ni por las personas que iban en esos trenes", ha agregado.

Al hilo, ha pedido "a esa extrema derecha" que mantenga "sus zarpas fuera del accidente", y que aprenda "de la solidaridad de pueblos como el de Adamuz o el de Andalucía", ha zanjado la dirigente de Adelante.