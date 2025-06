Adelante subraya "la decepción del pueblo" con un gobierno de PSOE-Sumar que pierde "la honestidad" con el caso Cerdán

CÓRDOBA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha recriminado este viernes al gobierno de coalición de PSOE y Sumar que con las grabaciones del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, sobre el cobro de comisiones en las adjudicaciones de obras públicas "ha perdido la primera y más imprescindible característica para luchar contra la derecha y la extrema derecha: la honestidad".

En declaraciones a los medios de comunicación en Córdoba tras acudir a una concentración de bomberos forestales, ha sostenido que este último episodio alrededor del triángulo conformado por el exministro José Luis Ábalos, su colaborador Koldo García y Cerdán supone que "es un gobierno que está decepcionando a su gente, que está decepcionando al pueblo de izquierda".

Ese desencanto en la población lo ha sustentado en que "no está solucionando los problemas de la gente trabajadora" y "que todos los días salen casos de corrupción".

García ha reclamado este viernes "una izquierda diferente que no traicione a la gente, que no avale la corrupción" y se ha reafirmado en la idea de que su partido "no estaría en un Gobierno que avala la corrupción", mientras se ha mostrado convencido de que "es un Gobierno que está avalando la corrupción".

García ha reclamado que "hace falta otra izquierda", para plantear aquí atributos como que "no traicione, que no avale la corrupción, limpia y honesta", de igual forma ha considerado que esa otra izquierda debe caracterizarse por que "no beba los vientos por estar en un ministerio, un carguito", para que de esa forma "no sea capaz de mantenerse en silencio o de manera tibia avalando un Gobierno corrupto".

Pese a este pronunciamiento quien será el candidato de Adelante Andalucía en las elecciones autonómicas de 2026 ha afirmado que "no le vamos a decir a nadie lo que tiene que hacer", pero de igual forma se ha reafirmado en el planteamiento de que "Adelante Andalucía no entra en cogobiernos con el PSOE porque el PSOE es parte de un sistema injusto que avala la corrupción".

"TANTO ASCO NOS DAN LOS CORRUPTOS COMO LOS CORRUPTORES"

Tras insistir en la exigencia de "una izquierda que se enfrente a la extrema derecha con honestidad y limpieza" y que esa tarea "es lo que estamos haciendo desde Adelante Andalucía", José Ignacio García ha proclamado que "tanto asco nos dan los corruptos como los corruptores", por lo que ha rechazado por igual a "los que reciben las mordidas como los que pagan las mordidas".

Ha advertido de que "siempre se está hablando de Ábalos y Santos Cerdán", antes de plantear que "también hay que hablar de Acciona y habrá que hablar de que el CEO de Acciona, José Manuel Entrecanales Domecq, es el máximo responsable de que Acciona aparezca doscientas veces en el informe de la UCO y que presuntamente haya pagado mordidas para conseguir obra pública".

García ha reclamado que "no haya ningún dirigente político ni del PSOE ni del PP que aparezca en una foto más ni con Santos Cerdán ni con José Manuel Entrecanales Domecq, que es parte presuntamente de ese sistema corrupto que nos ha robado obras públicas también en Andalucía".

El portavoz de Adelante ha defendido la equidistancia de su partido con todos los casos de corrupción, por cuanto ha blandido que "nos da igual si la corrupción es del PSOE o del PP", por lo que ha demandado "que caiga toda la corrupción, si es Ábalos, es Santos Cerdán o si son los contratos de la trama corrupta del SAS".

"Nos da el mismo asco, sea una o sea otra", ha remachado su reflexión en este sentido.