Adif destina 11,7 millones a instalar nueva tecnología en la red convencional de Andalucía y Extremadura

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Adif ha anunciado que destinará 11,7 millones de euros a desplegar "la tecnología más avanzada" en gestión de tráfico ferroviario en los cuatro Centros de Regulación de Circulación (CRC) desde los que controla, en remoto y tiempo real, todos los trenes que circulan por líneas de ancho convencional de Andalucía y Extremadura.

Según ha detallado la empresa en una nota, la actuación que acaba de adjudicar supone renovar el Control de Tráfico Centralizado (CTC), el software y hardware que conforman el "cerebro tecnológico" de la gestión de circulación ferroviaria en los CRC de Sevilla, Córdoba, Granada y Málaga.

Al hilo, estos CRC contarán con un CTC "a la vanguardia tecnológica" en gestión de tráfico, con "nuevas herramientas y funcionalidades" y, además, se dotarán de "un sistema de respaldo que asegura la continuidad de la circulación en caso de incidencia en el principal".

En concreto, Adif ha indicado que el nuevo CTC integrará el control del tráfico de líneas que suman un total de 1.406 kilómetros, al incorporar la gestión del tramo Plasencia-Cáceres-Badajoz de la nueva línea a Extremadura y el Santa Cruz de Mudela-Linares-Baeza, hasta ahora dependiente del CTC de Manzanares (Ciudad Real).

Además, ha señalado que los CRC en los que se instala se reforzarán con el despliegue de doce nuevos Puestos Regionales de Operaciones (PRO) distribuidos por Sevilla, Córdoba, Granada, Málaga, Almería, Huelva, Linares-Baeza, Ronda, Jerez, Mérida, Cáceres y Zafra. En suma, Adif ha efectuado una inversión global de 72 millones de euros para modernizar y dotar a los CRC de la "última tecnología", desde los que gestiona en remoto y tiempo real la circulación de trenes "por toda la red convencional y de ancho métrico".

En el marco de este plan, Adif ha completado la renovación del CTC de los CRC de Barcelona, León, Oviedo, Valencia, y también el correspondiente a la red de ancho métrico de los CRC de El Berrón, Santander y Bilbao, mientras que prosigue en la renovación de este sistema en los CRC de red convencional de Madrid Chamartín, Manzanares, Ourense, Miranda, Santander y Bilbao, y tiene en licitación el de Zaragoza.

Asimismo, esta renovación de los CTC, que según la entidad contribuye a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible número nueve, se suma a la que, en paralelo, Adif ha acometido en los edificios que albergan los CRC. Tras completar en los últimos años las de los centros de León, El Berrón, Bilbao o Sevilla, actualmente renueva los de Córdoba, Ourense y Valencia.