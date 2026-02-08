Adif suspende la circulación de trenes entre Jaén, Alcolea de Córdoba y Lora del Río (Sevilla) a causa del temporal

Operarios de Adif trabajan en las labores de limpieza y reparación sobre los daños ocasionados en la infraestructura ferroviaria entre Montoro y Villa del Río, por las intensas lluvias de los últimos días. A 23 de enero de 2026 en Villa del Río (Córdoba).
Operarios de Adif trabajan en las labores de limpieza y reparación sobre los daños ocasionados en la infraestructura ferroviaria entre Montoro y Villa del Río, por las intensas lluvias de los últimos días. A 23 de enero de 2026 en Villa del Río (Córdoba). - Joaquín Corchero - Europa Press
Europa Press Andalucía
Publicado: domingo, 8 febrero 2026 10:33
SEVILLA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha suspendido este domingo, 8 de febrero, la circulación de trenes entre Jaén, Espeluy (Jaén), Alcolea de Córdoba (Córdoba) y Lora del Río (Sevilla), a causa del paso de la borrasca Marta por dichas localidades.

En un mensaje difundido a través de su perfil en X (antes Twitter), Adif ha detallado que la vía se encuentra en mal estado a causa de las condiciones meteorológicas.

Asimismo, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias también ha concretado en la mañana de este domingo que están afectados los trenes de Media Distancia.

