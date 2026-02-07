Renfe reanuda circulación en Cercanías de Málaga y Cádiz y en las líneas de Sevilla C5 y C1 hasta Los Rosales

Imagen de archivo de Cercanías de Renfe. - Eduardo Parra - Europa Press

SEVILLA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Renfe reanuda la circulación de trenes en todo el núcleo de Cercanías Málaga y Cádiz y las líneas C1 --hasta Los Rosales-- y C5 de Cercanías Sevilla, tras la previsión meteorológica más favorable para la jornada del domingo, 8 de febrero.

Según la última actualización difundida por Renfe a través de su canal oficial de X (antes Twitter), consultada por Europa Press, la mayoría de los trenes que circulan por Andalucía continúan cancelados como consecuencia del fuerte temporal que azota a la comunidad desde hace días.

Asimismo, han precisado que los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Andalucía finalizan su recorrido en Villanueva de Córdoba, al igual que en la jornada del sábado.

Para paliar esta medida, la operadora ha señalado que prosigue prestándose el servicio por carretera entre Villanueva de Córdoba y Córdoba. No obstante, han precisado que no se garantiza la continuidad hasta Sevilla, Málaga, Huelva y Cádiz.

Por otro lado, Renfe ha señalado que los trenes de Larga Distancia con destino Huércal-Almería se encuentran suprimidos, así como la totalidad de los trenes de Media Distancia.