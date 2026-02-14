Adjudicada la primera obra para reparar la GR-3201 a la altura del puente de Aguas Blancas en Dúdar (Granada)

Zona afectada en la GR-3201 por las intensas lluvias. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada ha adjudicado la primera obra de emergencia para la reparación de la carretera GR-3201 a su paso por el municipio de Dúdar, a la altura del puente de Aguas Blancas, con una inversión total de 506.441 euros en este primer punto. El importe total de la actuación sobre la carretera al completo se estima en 1,7 millones de euros. Se prevé que los trabajos comiencen en las próximas semanas, cuando el río baje su cauce, con el objetivo de restablecer cuanto antes la seguridad y la funcionalidad de esta vía provincial.

Tal y como ha emitido la institución provincial en una nota, los daños se han producido como consecuencia del alto caudal del río Aguas Blancas, originado al abrir compuertas para desembalsar agua de la Presa de Quéntar. Esta situación ha provocado un aumento considerable de la fuerza y velocidad del flujo del agua y de los materiales arrastrados en la zona previa al puente de acceso a la urbanización.

Como consecuencia, se ha producido una elevada erosión que ha afectado gravemente a la calzada de la carretera provincial, llegando a provocar el colapso de parte de la misma. A su vez, los estribos del puente que conduce a la urbanización han quedado descalzados, produciéndose el vuelco parcial de parte de su estructura.

Para garantizar la estabilidad y seguridad de la vía, la Diputación provincial ha indicado que se procederá al volcado y colocación de bloques de escollera de gran tamaño "con el fin de restituir la base de la calzada y protegerla frente a la erosión del río". Estos bloques irán hormigonados para asegurar el correcto relleno de los huecos y mejorar su cohesión estructural.

Además, se dispondrán elementos pasadores mediante micropilotes que permitan "coser" los bloques entre sí, reforzando el conjunto. Aunque estos micropilotes suelen ejecutarse a rotopercusión, debido al empleo de aire a presión en este método y con el objetivo de evitar el barrido de materiales bajo los bloques vertidos, se recomienda que al menos parte de las unidades se ejecuten mediante rotación.

Por su parte, el diputado de Obras Públicas y Vivienda, José Ramón Jiménez, ha subrayado que "desde el primer momento hemos actuado con la máxima inmediatez y diligencia ante una situación que requería una respuesta urgente".

En este sentido, ha destacado que "la prioridad de la Diputación ha sido garantizar la seguridad de las personas y ofrecer una solución rápida y eficaz a los vecinos de Quéntar y Dúdar, dotando de un acceso provisional a través de Beas de Granada desde el primer momento".

Además, Jiménez también ha querido agradecer expresamente "el extraordinario trabajo realizado por los técnicos de la Diputación, que en tiempo récord han sido capaces de elaborar los informes y proyectos necesarios para tramitar esta actuación de emergencia", así como "su profesionalidad y compromiso han sido fundamentales para que podamos anunciar la adjudicación de estas obras".

En contexto, la Diputación ha adjudicado igualmente la obra de emergencia en la carretera GR-4105, en el tramo que conecta con la GR-4104 entre los municipios de Lugros, Purullena, Marchal y Beas de Guadix, con una inversión de 1.164.901 euros.

Las intensas lluvias han provocado "importantes daños" en la plataforma de la carretera debido al caudal del río Alhama, con socavones de gran entidad, pérdida de material de terraplén, derrumbamiento y deterioro de muros de mampostería, así como la ruina de la calzada en varios puntos. También han resultado dañadas "la barrera metálica de protección y diversos elementos de señalización vertical".

Los daños se localizan en seis puntos diferentes a lo largo de aproximadamente dos kilómetros de la vía, entre el PK 9+400 y el PK 12+050, quedando la carretera totalmente impracticable para la circulación de vehículos en ese tramo. Este tramo, situado entre Marchal y Beas de Guadix, constituye la única vía de acceso por carretera provincial a Beas de Guadix, Polícar y Lugros, lo que ha dejado a estas poblaciones sin conexión directa, "teniendo que rodear varios municipios para estar conectados".

Como actuación prioritaria, se ha considerado necesario construir un paso alternativo de tráfico para garantizar el acceso a los municipios afectados. Este desvío se ubica a la izquierda de la calzada actual, discurriendo paralelo a la carretera. "Hemos realizado una actuación provisional en tiempo récord para facilitar el acceso a los vecinos de los municipios afectados", ha afirmado el diputado.

Por estos motivos, en los distintos puntos afectados se demolerá el asfalto existente y los restos de muros de mampostería dañados, así como los restos de barrera metálica. Asimismo, se actuará, si es posible, sobre el cauce para conducir el agua hacia una zona lo más alejada posible del área de trabajo.

En suma, posteriormente se sanearán las zonas afectadas por los socavones y, una vez asentadas, se ejecutará una nueva plataforma con espesor variable de suelo seleccionado. Se construirá un muro de escollera para sostener lateralmente la plataforma y protegerla del arrastre de las aguas, con un cimiento de escollera hormigonada.