Adjudicado un nuevo tramo de la Senda del Litoral en Salobreña (Granada) con más de un millón de euros de inversión

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha visitado Salobreña. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

SALOBREÑA (GRANADA), 25 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha informado de la adjudicación de los lotes correspondientes al segundo tramo de la Senda del Litoral a su paso por el municipio de Salobreña, una actuación dotada con 1.092.554,64 euros que supone un nuevo avance en el objetivo de conectar todo el litoral granadino mediante un recorrido peatonal integrado en el entorno natural.

Rodríguez, que ha estado acompañado por el alcalde de Salobreña, Javier Ortega, ha señalado que "la adjudicación de estos nuevos tramos supone un paso decisivo para hacer realidad un proyecto esperado por los municipios costeros y por toda la provincia".

"El inicio de las obras está previsto para después del verano, una decisión adoptada para evitar inconvenientes tanto a los vecinos como a los miles de visitantes que disfrutan de nuestro litoral durante la temporada alta", ha precisado.

Además, el presidente provincial ha subrayado que "la Senda del Litoral es una apuesta por la cohesión territorial, la movilidad sostenible y la puesta en valor de los extraordinarios recursos naturales de la Costa Tropical".

Por su parte, el alcalde de Salobreña, Javier Ortega, ha indicado que en el municipio están "muy satisfechos" de que, a través de esta senda, se pueda cumplir con "una demanda histórica como era unir los dos municipios de Salobreña y Motril por el litoral".

EN DETALLE

El Lote 1 se inicia en la playa de La Guardia, concretamente en su paseo marítimo, recorriendo la franja exterior de la playa para completar el tramo de pasarela de hormigón prefabricado actualmente pendiente hasta llegar al paseo marítimo de Salobreña.

Una vez enlaza con éste, la senda se integra en el entorno urbano del municipio, aprovechando las infraestructuras peatonales existentes para continuar hasta el puente sobre el río Guadalfeo.

Tras cruzarlo, el recorrido conecta con la playa de La Cagailla, donde se sitúa el punto final de este lote y el inicio del siguiente.

Por otro lado, el Lote 2 comienza en el vial de acceso a la playa de La Cagailla, donde la senda discurrirá por el margen exterior mediante la ejecución de una plataforma de zahorra artificial anexa al asfalto.

Este recorrido corresponde al denominado Tramo 12 de la fase de ejecución de la Senda del Litoral. Desde este punto, el itinerario continúa por el límite de la playa de La Cagailla hasta alcanzar el término municipal de Motril.

En este sector se contempla una solución alternativa adaptada al Camino de los Pescadores, que permitirá enlazar con la urbanización Los Moriscos y finalizar en Playa Granada, junto al campo de golf.

Esta alternativa se plantea de forma temporal hasta que se lleve a cabo la regeneración de la playa y pueda ejecutarse la pasarela de madera desmontable prevista frente al Hotel Robinson.

PRIMER TRAMO

Las obras correspondientes al Tramo I de la Senda del Litoral, en el término municipal de Almuñécar, continúan desarrollándose a buen ritmo y conforme a la planificación prevista.

En la actualidad, los trabajos se encuentran en fase de ejecución en varios puntos del recorrido, destacando la construcción de una talanquera de protección en el Mirador de Cerro Gordo, así como las actuaciones de formación de firmes mediante zahorra artificial y acondicionamiento de la plataforma de la senda en el paraje de Cantarriján y en el tramo comprendido entre el Hotel Best Alcázar y el Mirador del Peñón del Lobo.

Las obras avanzan en coordinación con las administraciones competentes y bajo criterios de integración paisajística y respeto ambiental, con el objetivo de consolidar una infraestructura llamada a convertirse en uno de los principales ejes de movilidad sostenible, disfrute del entorno natural y promoción turística de la Costa Tropical.