Administradores de fincas andaluces ofrecen recomendaciones ante inundaciones y desalojos por el temporal

SEVILLA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ante la situación provocada por las intensas lluvias registradas en distintos puntos de Andalucía a causa del tren de borrascas que ha afetado a la comunidad andaluza desde el pasado 27 de enero, el Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas ha trasladado a las comunidades de propietarios y a los ciudadanos afectados una serie de orientaciones destinadas a facilitar la actuación coordinada en los edificios, reforzar las medidas de seguridad y agilizar la gestión de los daños materiales que puedan haberse producido en viviendas e instalaciones comunes como consecuencia del temporal.

Según ha explicado la entidad en una nota, ante este escenario, los administradores de fincas colegiados han precisado que la prioridad absoluta debe ser siempre la seguridad de las personas. Asimismo, han concretado que cuando las autoridades recomienden abandonar una vivienda o decreten evacuaciones preventivas, es "fundamental seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y no regresar al inmueble hasta que se confirme que no existen riesgos para la integridad física de los residentes". La prevención y la prudencia, así, son "claves" para evitar accidentes en situaciones de inundaciones, cortes eléctricos o posibles daños estructurales.

En esta línea, el Consejo ha recomendado recopilar todas las pruebas que acrediten los daños sufridos a través de fotografías, vídeos, facturas, presupuestos de reparación y copia de la póliza de seguro vigente, puesto que han valorado que toda esta documentación resultará "clave para la peritación y evaluación del siniestro".

En relación, en los casos en que los daños se deriven de un fenómeno natural de carácter excepcional como lluvias torrenciales o desbordamientos, la cobertura corresponderá al Consorcio de Compensación de Seguros, siempre que la póliza estuviera en vigor en el momento del suceso.

Por su parte, el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas, Manuel Jiménez Caro ha incidido en la importancia de "mantener una comunicación inmediata con el presidente de la comunidad y con el administrador de fincas colegiado, ya que la rápida detección de daños en garajes, cubiertas, cuartos de instalaciones, ascensores o sistemas eléctricos permite activar con mayor rapidez los protocolos de actuación, coordinar las primeras intervenciones técnicas y trasladar la información necesaria a las compañías aseguradoras".

Bajo este contexto, los Administradores de Fincas colegiados desempeñan en estos momentos "un papel esencial" como canal de coordinación entre vecinos, comunidades de propietarios, empresas de reparación, compañías de seguros y administraciones públicas, "agilizando tanto la evaluación de daños como la posterior tramitación de posibles ayudas extraordinarias que puedan habilitarse para las zonas afectadas".

En suma, el Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas hace finalmente un llamamiento a la colaboración vecinal y a la responsabilidad compartida, precisando que la coordinación dentro de las comunidades de propietarios, la comunicación rápida de incidencias y el seguimiento de las recomendaciones técnicas son "elementos fundamentales para garantizar la seguridad de los edificios y acelerar la recuperación tras este episodio de lluvias extraordinarias".