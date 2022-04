Aena recurre la sentencia que ganó el Ayuntamiento de Córdoba para no pagar 20 millones de expropiaciones del aeropuerto

CÓRDOBA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Aena ha recurrido la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Córdoba que da la razón al Ayuntamiento para no pagar casi 20 millones de euros a dicho ente por la reclamación por las expropiaciones de los terrenos para la ampliación del aeropuerto, después de desestimar un recurso inicial de Aena contra un acuerdo de la Junta de Gobierno Local a tal efecto en julio de 2019, tras una serie de "incumplimientos" en base a un convenio que nunca se llegó a aprobar en Pleno, ni se desarrolló.

En una rueda de prensa, el delegado de Presidencia y Seguridad, Miguel Ángel Torrico (PP), ha recordado que el alcalde, José María Bellido (PP), "reclamó que Aena no recurriera la sentencia, que había que estar de parte de los cordobeses y que esa sentencia podría llevar consigo la liberación del bloqueo de esa cuantía para realizar inversiones en la ciudad, fundamentalmente arreglo de colegios", para "consensuar con todos los grupos municipales".

Además, ha apuntado que "el propio diputado del PSOE en el Congreso Antonio Hurtado abogaba por que Aena no recurriera la sentencia y decía que sería inaudito que un Consistorio tuviera que pagar las expropiaciones de terrenos para la mejora de una pista de vuelo de un aeropuerto del Estado", algo con lo que están de acuerdo en el equipo de gobierno "al cien por cien".

Si bien, Torrico ha lamentado que "no han hecho caso a Hurtado y este fin de semana se ha tenido conocimiento de que Aena ha presentado un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para anular la sentencia", de forma que supone "una gran decepción la que provoca este decisión de Aena y del Gobierno de España", ha subrayado, precisando que "perjudica a Córdoba y está de espaldas a los intereses de Córdoba".

No obstante, ha remarcado que van a "seguir defendiendo donde haga falta los intereses del Ayuntamiento para no pagar" dicha cuantía por "la expropiación de unos suelos para una inversión del Estado", a lo que ha agregado que "debería de forma inmediata retirarse ese recurso, que no prospere su sustanciación, porque esto conllevará grandes riesgos a la ciudad y al Consistorio".

Al respecto, ha adelantado que van a pedir en el próximo Pleno Ordinario que "los grupos municipales se manifiesten" con una moción "rechazando este recurso y apoyando la defensa que se hace desde el Ayuntamiento por los técnicos municipales y la asesoría jurídica sobre las posiciones de la ciudad", por lo que espera que "todos los grupos políticos se retraten y que consigan la capacidad de influir, en la medida en que se pueda, en la decisión de que Aena no continúe adelante con el recurso".

"LAS EXPROPIACIONES NO SON COMPETENCIA DEL AYUNTAMIENTO"

Mientras, el teniente de alcalde Hacienda y Urbanismo, Salvador Fuentes (PP), considera que "es un auténtico despropósito, porque no se esperaba de ninguna manera que Aena recurriera", cuando "las expropiaciones no son competencia del Consistorio", ha remarcado, agregando que "en lo que se firmó en su día por Rosa Aguilar no había compromiso de pago, sino que era un protocolo de intenciones, que carece de fuerza obligatoria".

Igualmente, el edil ha indicado que "en el caso de que el convenio tuviese valor, no se cumple, porque todos los requisitos y los mecanismos de control sobre las expropiaciones no se han realizado", ante la comisión mixta que "no se han desarrollado". "Aún así, los servicios jurídicos dicen que la Comisión Provincial de Valoración ya decía que se pagaba a precio de oro la expropiación", ha advertido Fuentes, entre otros aspectos.

Entretanto, ha señalado que "esto es un problema de ciudad que ya está resuelto en el juzgado", de manera que "no se entiende que Aena vuelva a recurrir ahora al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía cuando ya hay una sentencia por parte del Contencioso-Administrativo número 4 de Córdoba, que desestima el recurso de Aena". "Esto es una vuelta de tuerca que tendrá que explicar el Gobierno de España, porque nadie lo entiende", ha apostillado Fuentes, quien ha enfatizado que "la ciudad no se merece este trato y lo que conlleva, 20 millones de euros".

Al hilo, ha explicado que "unos siete millones están previstos en los presupuestos", aclarando que "son muchos recursos para muchas actuaciones de los cordobeses ante una situación impropia" y que "no se pueden tener retenidos por una decisión del Gobierno de España que nadie entiende".

En relación con ello, el alcalde ya planteó a los grupos la posibilidad de "aprovechar de manera inmediata" la referida cantidad, para "financiar todas las aportaciones municipales para los fondos Next Generation" o inversiones en colegios, "que muchos datan de los años 1950, 60 y 70", para que "haya más calidad en la educación pública con las infraestructuras", defendió, acordando en este caso con la comunidad educativa.