'Aeropuerto YA', tras el siniestro de Adamuz, pide a las compañías aéreas vuelos diarios a Córdoba

CÓRDOBA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La plataforma ciudadana 'Aeropuerto YA', tras ofrecer su "más sincero pésame a las víctimas del accidente ferroviario sucedido en Adamuz (Córdoba), así como una pronta recuperación a los heridos", ha pedido a las compañías aéreas que ya operan en el Aeropuerto de Córdoba, con vuelos semanales, que pongan en marcha "una conexión diaria" con la ciudad andaluza.

En este sentido y a través de una nota, la plataforma ha argumentado que "esta semana se ha puesto de manifiesto la importancia que tiene nuestra provincia en materia de infraestructuras para las comunicaciones en el Sur peninsular, así como la dependencia casi exclusiva del ferrocarril para las comunicaciones de Córdoba con el resto de la Península".

Así, 'Aeropuerto YA' ha explicado que "la línea ferroviaria siniestrada no solo nos comunica con Madrid", ya que "las conexiones con Valencia y con Barcelona también están cortadas, dejando a más de 1.000 pasajeros diarios sin opciones más allá del vehículo privado o el autobús".

Es por ello por lo que la plataforma ha pedido "a las compañías que operan en nuestro aeropuerto que, al igual que otras aerolíneas han hecho con Málaga y Sevilla, refuercen los servicios con Córdoba mientras dure el corte de la vía en Adamuz, incrementando el número de vuelos semanales para permitir una conexión diaria", teniendo en cuenta que ahora hay vuelos desde Córdoba a Barcelona y a Gran Canaria y viceversa.

De igual modo, 'Aeropuerto YA' ha instado "a las administraciones a negociar un plan de contingencia con otras aerolíneas, para asegurar una conexión provisional con Valencia y el aeropuerto de Barajas, para no estrangular las movilidad de los cordobeses y de aquellos que nos visitan".

Junto a ello, la plataforma ha recordado "a nuestros dirigentes y al operador aeroportuario AENA la necesidad de realizar mejoras en el aeropuerto, para mantenerse al día, poniendo especial hincapié en la mejora de las ayudas de aterrizaje de precisión", que es "vital para evitar desvíos de vuelos por culpa de la niebla, como los sufridos en diciembre y enero, así como el establecimiento de los controles de inmigración", cuya falta "nos impiden poder conectarnos a Reino Unido, Irlanda, Marruecos o Turquía".

Finalmente, ha expuesto a AENA "la falta de instalaciones para el manejo de carga que permita poner a Aeropuerto de Córdoba en el mapa logístico de nuestra provincia, donde ya tenemos grandes instalaciones, como el Parque Logístico, la futura Base Logística del Ejército y la Estación Intermodal de El Higuerón".