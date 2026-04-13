Los aeropuertos andaluces reciben más de 3,2 millones de pasajeros en marzo, un 9,1% más

Archivo - Imagen de archivo de pasajeros en un aeropuerto. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

SEVILLA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos andaluces han recibido más de 3,2 millones de pasajeros durante el mes de marzo --en concreto, 3.261.517 viajeros--, según datos hechos públicos este lunes por Aena y consultados por Europa Press, con un total de 31.147 operaciones este pasado mes en el conjunto andaluz.

Concretamente, en el tercer mes de este año, el aeropuerto de Málaga ha recibido más de dos millones de pasajeros (9,4% con respecto al año anterior), seguido por el de Sevilla, con 952.998 viajeros (9%), el de Granada, con 108.832 (3,9%), el de Almería, con 60.088 (9,1%), el de Jerez, con 54.816 viajeros (2,6%), el de Córdoba, con 4.784 viajeros (987,3%) y el de Algeciras/helipuerto con 3.477 pasajeros (5,4%).

En cuanto a operaciones, el aeropuerto de Málaga ha acogido 14.222 (5,4%), seguido del de Sevilla con 7.019 operaciones (8,8%), el de Jerez, con 4.778 (33,4%), el de Granada, con 2.048 (19,8%), el de Córdoba 1.563 (25,1%), el de Almería, con 1.253 (23%) y el de Algeciras/helipuerto con 264 (2,3%).

Por tanto, todos los aeropuertos andaluces han recibido más pasajeros en marzo que en el mes anterior (9,1%). Además, el número de operaciones también ha sido superior en marzo en todos los aeropuertos de Andalucía (12,2%).