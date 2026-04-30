Afectaciones al tráfico por las obras de modernización de dos túneles de la A-7 en la Costa de Granada - MINISTERIO DE TRANSPORTES

GRANADA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible avanza con las obras de modernización y mejora de los túneles de Ramoncillos, Guapa, Acebuchal y Madroño de la autovía A-7, en la Costa de la provincia de Granada. Estos trabajos cuentan con un presupuesto de 16,26 millones de euros (IVA incluido) financiados por los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Durante las próximas semanas, se van a realizar trabajos de aglomerado en los túneles de Ramoncillos y Guapa. Por ello, y para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, el ministerio anuncia que se producirán cortes de calzada entre los enlaces 869 y 855 de la autovía.

Así, desde las 9,00 horas del lunes 4 de mayo hasta las 12,00 horas del jueves 7 de mayo se realizará el corte de la calzada en sentido Almería.

Y desde las 12,00 horas del jueves 7 de mayo hasta las 13,00 horas del viernes 8 de mayo, y desde las 8,00 hoas del lunes 11 de mayo hasta las 18,00 horas del martes 12 de mayo, se cortará la calzada en sentido Málaga. La circulación se desviará por la N-340. Los itinerarios estarán debidamente señalizados.