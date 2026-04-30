Por Andalucía arranca su campaña con el reto de "poner a Jaén en el centro"

La candidata provincial de Por Andalucía en Jaén, Loli Montávez. Imagen de archivo. - PODEMOS

JAÉN 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Por Andalucía en Jaén, Loli Montávez, junto con el resto de la lista, ha arrancado la campaña en la Plaza de Santa María y lo ha hecho "con la ilusión de que un cambio en nuestra tierra es posible" y con el reto de "poner a Jaén en el centro" y de "querer cambiar la vida de las jiennenses y los jiennenses".

"En esta candidatura no van a encontrar a políticos profesionales con cargos de más de diez años, van a encontrar a gente corriente, gente que estamos sufriendo en nuestras propias carnes los recortes del señor Moreno", ha dicho Montávez.

Ha defendido que la política "se tiene que hacer en la calle con la gente, mirándola a los ojos, escuchando sus preocupaciones y hacerlas como nuestras".

En esta línea, ha apuntado que salen "a ganar" porque están "hartos de que Jaén esté a la cola, de tener la lista de espera más alta para una intervención quirúrgica, de carreteras tercermundistas, de que los jóvenes tengan los salarios más bajos de toda España y de no tener ni servicios de transporte, ni de trenes, ni de autobuses".

Ha incidido en que el 17 de mayo "se elige más que unos representantes políticos" ya que se trata de "elegir entre unos servicios públicos fuertes y de calidad o la ley del señor Moreno del sálvese quien pueda".