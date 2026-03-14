Un afectado por inhalación de humo y una decena de evacuados tras un incendio en un hostal de Vilches (Jaén)

Archivo - Imagen de archivo de vehículos en el Parque de Bomberos de Jaén. - BOMBEROS JAÉN - Archivo

JAÉN 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado afectado por inhalación de humo y una decena de personas ha sido desalojada en prevención tras un incendio declarado en la madrugada de este sábado, 14 de marzo, en un hostal situado en la localidad jiennense de Vilches, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, en un comunicado.

La Policía Local informaba al 112 sobre la 1,30 hora de la madrugada de un incendio en una habitación de un hostal situado en la calle Molera del citado municipio, donde indicaba que había una persona atrapada.

Hasta el lugar, además de la Policía Local, se han desplazado efectivos de los Bomberos de La Carolina (Jaén), del Centro de Emergencias Sanitarias 061, y la Guardia Civil.

Una vez en el lugar, los operativos comprobaron que en la habitación incendiada finalmente no había nadie. Una decena de personas ha sido realojada en otro establecimiento hotelero de la ciudad, sin que resultara afectada. Además, el equipo médico ha atendido a un hombre de 40 años por inhalación humo que no ha requerido traslado hospitalario.