PSOE-A afirma que hay "sólo dos papeletas, la de Moreno o la de la defensa de la sanidad pública de Montero"

La vicesecretaria general del PSOE-A y número uno por Huelva al Parlamento, María Márquez, este miércoles - PSOE

CÁDIZ 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A y número uno por Huelva al Parlamento, María Márquez, ha insistido este miércoles en hacer un llamamiento a la ciudadanía a la "movilización" en las urnas con su participación en las elecciones autonómicas del 17 de mayo para hacer frente al "desmantelamiento" de la sanidad pública y al "colapso" sanitario provocado por el Gobierno de Juanma Moreno.

En declaraciones a los medios de comunicación en Cádiz, María Márquez ha indicado que el 17 de mayo "hay sólo dos papeletas, la de Moreno Bonilla (candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta) y el colapso sanitario, o la de la sanidad pública que nosotros defendemos como lo más sagrado e importante que tenemos los andaluces".

Ante el edificio que debe albergar el nuevo centro de salud del Mentidero en Cádiz, ha señalado que esta infraestructura sanitaria tan demandada por vecinos "es uno de los incumplimientos de Moreno Bonilla". "Hace ocho años nos vino con el cuento de que 'Juanma lo haría' y lo que ha hecho ha sido mentirnos en la cara a los andaluces y a los gaditanos", ha criticado.

María Márquez ha reiterado que el 17 de mayo en Andalucía "hay sólo dos papeletas, dos opciones, la de Moreno Bonilla o la de la sanidad pública" con el PSOE-A y su candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, para quien el sistema sanitario andaluz "es lo más sagrado que tenemos los andaluces".

Ha denunciado que Moreno y el PP-A "han sacado dinero de los impuestos de los trabajadores para dárselo a la sanidad privada" mientras la gente de esta tierra padece "todos los días problemas" por el "desmantelamiento y el colapso sanitario" que deja "testimonios desgarradores".

Ha citado los casos de una persona en Jaén obligada a esperar "876 días para una prueba" o de "la compañera Marián en Cádiz, fallecida esperando un año y medio un bypass. "La gente se está muriendo, ¿hay algo más grave que eso?", ha cuestionado.

Márquez ha lamentado que "los andaluces somos los españoles que más tardamos para una operación" y quienes "estamos sufriendo la privatización sin control a la sanidad", lo que "está llenando los bolsillos de unos cuantos, de amigos del PP que gobierna en la Junta".

En una comparecencia posterior ante el centro de salud de La Milagrosa de Jerez de la Frontera, ha insistido en que las próximas elecciones andaluzas son "un referéndum entre dos opciones, sanidad pública o Moreno Bonilla".

"Y, como sabemos que la mayoría de andaluces y andaluzas defendemos la sanidad pública, sólo hay un camino, que es echar a Moreno Bonilla de la Presidencia de la Junta de Andalucía", ha considerado.

Ha destacado que el objetivo del PSOE-A es "blindar la sanidad pública y que todo el mundo, con independencia de lo que le pese el bolsillo, tenga garantizada la asistencia sanitaria y que la gente, aunque se pueda pagar un seguro privado, elija la sanidad pública porque tiene a los mejores profesionales y los mejores tratamientos".

Márquez ha alertado de que, en cambio, en el PP-A no quieren "que se hable de elecciones ni que vayamos a votar" y ha censurado que Moreno "está más cómodo posando en el Hola y yendo de influencer, porque lo que quiere es ser famoso y utiliza la Presidencia de la Junta como instrumento para ser famoso".

ALQUILERES DISPARADOS

De otro lado, la dirigente socialista se ha referido al problema de acceso a una vivienda digna en Andalucía y ha criticado que el PP de Moreno votara en el Congreso "que no se puedan congelar los precios del alquiler", con su rechazo al decreto estatal sobre vivienda que ha hecho decaer sus medidas en vigor.

"360.000 andaluces y andaluzas van a ver cómo sus alquileres pueden seguir subiendo porque al PP le da la gana", ha censurado Márquez, que ha lamentado la situación de decenas de familias del barrio gaditano de Puntales que "siguen viviendo en condiciones infrahumanas" porque Moreno y su gobierno continúan "sin ofrecer la respuesta que prometieron".

Ha defendido las propuestas de María Jesús Montero como candidata sobre "blindar el parque público de vivienda en Andalucía para que no se haga negocio con la VPO"; "hacer más vivienda pública", y, como medida "pionera" especialmente para jóvenes, garantizar desde la Junta el adelanto "a interés cero" del 20% de aproximado que suelen pedir los bancos a la hora de firmar una hipoteca.

Por su parte, el cabeza de lista del PSOE por Cádiz al Parlamento andaluz, Juan Cornejo, ha acusado al PP de haber convertido la provincia en un "mapa de incumplimientos" sistemáticos.