PP dice que PSOE "va contra tradiciones de Málaga por sectarismo" al cancelar la presencia militar en Día de la Cruz

Archivo - El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, en una imagen de archivo - PP - Archivo

MÁLAGA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Málaga y candidato a las elecciones andaluzas, José Ramón Carmona, ha criticado que el PSOE "va contra las tradiciones de Málaga por mero sectarismo político" después de que el Ministerio de Defensa haya cancelado la presencia militar en el Día de la Cruz en las localidades malagueñas de Alhaurín el Grande y Coín, actos que coinciden con el inicio de la campaña electoral.

Así se ha pronunciado Carmona al indicar que Defensa ha trasladado a la Cofradía de la Santa Vera+Cruz de Alhaurín el Grande y a la Hermandad del Santísimo Cristo del Perdón y de la Vera Cruz de Coín la cancelación de la participación de la Brigada Paracaidista "Almogávares" VI (Bripac) y del Grupo de Regulares de Ceuta en estos actos.

Al respecto, ha acusado al ministerio de "intentar boicotear" las tradiciones de ambos municipios y ha reiterado que esta decisión "traería un perjuicio importante para las cofradías y para los pueblos", como ya ocurrió en 2023, cuando, ha recordado, "los socialistas también prohibieron la participación de ambas unidades militares por coincidir con las elecciones municipales".

"El PSOE tendría que saber que el Día de la Cruz no es un acto político, sino una tradición basada en la fe y en la cultura de nuestra provincia", ha subrayado el dirigente 'popular'.

"Por eso, la resolución de la Junta Electoral ha avalado la participación de los paracaidistas y de los regulares a expensas del pronunciamiento del Ministerio de Defensa, porque se trata de una fiesta popular y cofrade que nada tiene que ver con la política, ni con ningún partido. Se cree el ladrón que todos somos de su condición", ha aseverado.

De esta forma, Carmona ha recordado que la presencia de la Bripac en Alhaurín el Grande "cumple 20 años" y que esta participación "nunca ha tenido carácter político ni institucional".

Por todo ello, ha instado al Ministerio de Defensa a que "deje de sembrar incertidumbre entre los malagueños" y ha pedido respeto por nuestras tradiciones. "Esta postura del Gobierno de Sánchez pone de manifiesto un nuevo intento de bloqueo administrativo que atenta contra la identidad y la cultura de los malagueños", ha recalcado.

"Esta es su manera de gobernar, frenando a Málaga como sea. Lo vemos con el colapso de la movilidad en las carreteras y la red ferroviaria de la provincia, nos han dejado sin alta velocidad durante más de tres meses y ahora pretenden cancelar una tradición por mero sectarismo político", ha enfatizado.

Por último, Carmona ha instado a los socialistas malagueños a pronunciarse "del lado de los malagueños para acabar, de una vez por todas, con este despropósito que carga contra uno de los días más importantes del año para los vecinos de Alhaurín el Grande y de Coín".

