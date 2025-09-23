Un afectado por inhalación de humo tras el incendio de una vivienda en Jaén capital

JAÉN 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 45 años ha resultado afectado por inhalación de humo tras el incendio de una vivienda en Jaén capital. El suceso ha tenido lugar sobre las 18,00 horas, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de la Junta de Andalucía, momento en el que recibió un aviso que alertaba de que salía humo de una vivienda situada en un primer piso en la calle Profesor Alfonso Sancho Sáez y en el que indicaba que había un varón pidiendo ayuda desde una ventana.

Tal y como ha indicado el Servicio, se ha movilizado a los bomberos, a la Policía Nacional, a la Policía Local, a la Unidad de la Policía Nacional Adscrita a la Junta, así como al Centro de Emergencias Sanitarias 061, que ha enviado un equipo médico.

Una UVI móvil ha trasladado al afectado al Hospital Médico Quirúrgico, sin que hayan trascendido más datos de su estado. Fuentes de los bomberos han informado de que el fuego originado, al parecer, en un móvil cargando ha prendido el colchón y ha calcinado un dormitorio, aunque el resto de la vivienda no ha sufrido daños.