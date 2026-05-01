Bendodo incide en "mayoría amplia para gobernar sin chantaje" en Andalucía: "Nos jugamos seguir avanzando o retroceder"

El vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, en un acto. - PP
ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA), 1 (EUROPA PRESS)
El vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha incidido este viernes que de cara al 17 de mayo "no nos podemos confiar, no hay nada ganado" y ha avisado de que "nos jugamos seguir avanzando o retroceder", por lo que el PP necesita "una mayoría amplia que le permita gobernar sin chantaje, sin lío y que permita ese avance sin obstáculos".
Así lo ha señalado Bendodo en el acto con motivo del Día del Afiliado en Alhaurín de la Torre (Málaga) junto con la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro; la candidata a las elecciones autonómicas Carolina España, y el alcalde, Joaquín Villanova.
"Hoy Andalucía tiene un gobierno que funciona, moderado, reformista, centrado en las personas, en los problemas de la gente", ha destacado Bendodo, que subrayado también que la región "compite de tú a tú con Madrid y con Cataluña".
Al respecto, ha agregado que "con acierto, nuestro presidente Juanma Moreno ha dicho que en los próximos años Andalucía está en condiciones de liderar la economía en España" y ha incidido en que "eso solo depende de que el próximo 17 de mayo los andaluces vuelvan a otorgar la confianza a nuestro presidente Juanma Moreno".
Bendodo ha subrayado que "somos una tierra que tiene más autónomos de España, más que Cataluña, y más empresas activas que Madrid", pero "todavía yo creo que la mayor conquista que hemos hecho estos ocho años de gobierno de cambio en Andalucía no es económica, que también, no es de creación de empleo, que también, fundamentalmente es de orgullo".
En este sentido ha dicho que "si algo han conseguido los ocho años de gobierno de cambio de Juanma Moreno es que todos otra vez nos volvemos a sentir orgullosos de ser andaluces". "Y eso es lo más importante", ha apostillado.
Para Bendodo, "hemos recuperado autoestima, ambición, confianza en nosotros mismos y, por eso estas elecciones no son cualquier proceso electoral". "Nos jugamos seguir avanzando o retroceder, nos jugamos mirar al futuro con optimismo o volver al pasado, al pasado oscuro del socialismo en Andalucía", ha avisado.
De igual modo, ha incidido en que "se necesita esa mayoría amplia, clara, incontestable, mayoría de tranquilidad que permita seguir gobernando Andalucía sin bloqueos, sin chantaje, sin líos". Es más, ha incidido en esa "mayoría de tranquilidad para que la vía andaluza continúe avanzando sin obstáculos".
"El principal adversario no está en la derecha ni en la izquierda, está en nosotros mismos", ha advertido, al tiempo que ha dejado claro que "no nos podemos confiar, no hay nada ganado".
Por tanto, ha sostenido que "hay que pedirle a todos nuestros amigos, familiares, compañeros, que si quieren que Andalucía siga creciendo a este ritmo, que si quieren que nos sintamos orgullosos como nos sentimos de ser andaluces, el 17 de mayo hay que ir a votar".
Por otro lado, Bendodo se ha referido a María Jesús Montero, "que representa todo lo contrario de lo que he dicho: Ni es futuro, ni es honestidad, ni es limpieza, ni es Andalucía, ni quiere Andalucía, ni quiere venir... Todo lo contrario de lo que representa Juanma Moreno".
"Ella --Montero-- representa el pasado, los ERE, el millón de parados, los 7.700 profesionales sanitarios expulsados de la sanidad pública", ha señalado y ha incidido en que "ella llegó tocada a la campaña electoral porque viene a Andalucía a rastras y a desganas, pero la ha empezado hundida tras las revelaciones de Aldama en el primer juicio al sanchismo".
Para Bendodo, Montero "ha quedado retratada; ella era pieza fundamental en la estructura de corrupción de Pedro Sánchez por su cercanía con Ábalos". "Tiene que explicar el papel que jugó en este pelotazo en el que participó la trama corrupta del sanchismo", ha agregado.
"A MONTERO SE LE VA A HACER CORTA LA CAMPAÑA, TIENE MUCHO QUE EXPLICAR"
Por otro lado, Bendodo ha asegurado que a Montero "se le va a hacer corta la campaña" porque "en una campaña tenemos que dar todos explicaciones" y "tiene muchas explicaciones que dar".
Así, a juicio de Bendodo, "no es de fiar ni mucho menos la señora Montero". "Le van a faltar días de campaña para dar explicaciones a los andaluces de todos los casos de corrupción", ha insistido.
En este punto, ha agregado que "por no decir la verdad, no le dice ni la verdad al médico" y ha indicado que "ahora también hemos sabido que tampoco tenía plazas de médico en el SAS, como ha dicho ella, que tenía otra plaza", por lo que "es que no te puedes fiar de estos socialistas".
"Y lo peor es que no ha sido capaz de levantar la voz contra el castigo y el agravio de Sánchez a Málaga, ni por los tres meses sin AVE, ni por los insultos de Puente a los malagueños, ni por el abandono inversor; ni está ni se le espera", ha concluido.