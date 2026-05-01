PP: "Sánchez y Montero llevan ocho años sin dar la cara y Málaga les dará la espalda en las urnas" el 17M

ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA), 1 (EUROPA PRESS)

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha destacado este viernes que el Pedro Sánchez y María Jesús Montero "llevan ocho años sin dar la cara a los malagueños y, por eso, esta provincia les dará la espalda el próximo 17 de mayo".

Así lo ha expuesto junto al vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, y la candidata a las elecciones autonómicas Carolina España durante la celebración del Día del Afiliado, marco en el que ha subrayado que la formación inicia la campaña en Alhaurín de la Torre (Málaga), "donde viene con los deberes hechos y con propuestas para seguir avanzando, mientras que el PSOE de Sánchez utiliza la provincia y los pueblos del Guadalhorce como un mero decorado para hacerle contracampaña a Juanma Moreno; para eso quieren los socialistas a los pueblos de esta comarca".

De este modo, ha reivindicado la estabilidad del Gobierno de Juanma Moreno, con siete presupuestos en siete años y siete bajadas de impuestos, y ha contrapuesto los 4.500 millones destinados por la Junta a la provincia desde 2019 frente a los 6.300 millones recaudados por el Ejecutivo de Sánchez y Montero sólo en 2025 "y con cero inversiones".

Así, ha reprochado al PSOE que "hoy se dé golpes de pecho cuando su mayor golpe ha sido meterle la mano en el bolsillo a los españoles, con más de 100 subidas de impuestos y cotizaciones, frente a las siete bajadas de impuestos aplicadas por el Gobierno de Juanma Moreno, dejando el dinero en el bolsillo de los malagueños, generando economía y elevando la recaudación y las inversiones en sanidad, en educación y en servicios sociales".

"¿Habrá mejor manera de garantizar los derechos sociales que bajar los impuestos y que la gente pueda llegar a fin de mes sin apuros y que, además, con eso consigamos activar la economía y recaudar más para traducirlo en nuevas infraestructuras educativas, sanitarias y en más recursos? ¿Será eso más progresista que lo que ellos proclaman hoy en la ciudad de Málaga?", ha cuestionado Navarro.

La presidenta provincial ha puesto como ejemplo la gestión de los alcaldes del PP para "transformar pueblos y ciudades de toda la provincia" y ha señalado que "hemos elegido el corazón del Guadalhorce para iniciar la campaña, una comarca muy querida y respetada por el PP, con grandes alcaldes, y regada por un gran río que es el afectado número uno del abandono de los diferentes gobiernos socialistas de la Junta, dejando a los vecinos correr su suerte frente a la sequía y las inundaciones".

Así, ha destacado que el Guadalhorce es un "gran escaparate" de la gestión del Gobierno de Juanma Moreno, que ha destinado 28 millones de euros en materia de limpieza y protección de vecinos y explotaciones de la zona frente a inundabilidad en estos siete años".

Por eso, Navarro ha animado a los vecinos de la comarca a votar por el PP el próximo 17 de mayo, "para que Juanma Moreno pueda conseguir la mayoría de estabilidad que Málaga y Andalucía necesitan. Por eso, tenemos que salir a pelear cada voto, para seguir avanzando , progresando y para seguir mejorando los servicios públicos".

En este sentido, la candidata 'popular' Carolina España ha advertido de que "los que se llevaron el dinero de los parados con los ERE fraudulentos no pueden venir a manifestarse en el día del Trabajo", marco en el que también ha preguntado "dónde están las más de 180.000 viviendas que ha prometido Sánchez en los últimos años y las 10.000 VPO que anunció el PSOE de Málaga en las pasadas elecciones municipales".

ESPAÑA REPROCHA A MONTERO QUE "VENGA DE TURISMO ELECTORAL"

Así, ha reivindicado que el Gobierno de Juanma Moreno "ha multiplicado por cuatro la creación de VPO y ha triplicado el presupuesto, con 96 millones destinados a políticas de vivienda en la provincia de Málaga este año y con una Ley andaluza de Vivienda que favorece la creación de vivienda y reduce la burocracia".

Además, ha reprochado a Montero que venga de "turismo electoral" tras anunciar "avales para la adquisición de vivienda cuando la Junta ya ofrece avales para jóvenes de hasta 40 años, de los que ya se han beneficiado más de 2.600 jóvenes andaluces".

En esta línea, ha criticado que "la nefasta Ley estatal de Vivienda protege al okupa y reduce la oferta por la inseguridad jurídica generada a los propietarios". Ha señalado que "esa ley hay que derogarla" y la ha contrapuesto con "las miles de VPO que están impulsando los ayuntamientos populares de la provincia junta a la Junta".

"Montero se está ganando a pulso ser la candidata de los bulos", ha manifestado España, que ha comparado "el paso del presupuesto sanitario de 9.000 millones con el PSOE a 16.200 millones con el Gobierno de Juanma Moreno; y el paso de 100.000 a 130.000 profesionales sanitarios, superando por primera vez la media nacional en la inversión media por habitante".

Además, ha valorado el impulso a infraestructuras como el nuevo hospital Virgen de la Esperanza o la puesta en marcha del Hospital Pascual como centro público frente a la "desmantelamiento de los servicios públicos de Montero, que redujo en 1.600 millones el presupuesto sanitario, eliminó 800 camas, despidió a 7.700 profesionales sanitarios y dejó a medio millón de pacientes escondidos en los cajones", ha recordado.

La candidata 'popular' también ha destacado el aumento de 6.800 profesores con 120.000 alumnos menos, "lo que ha permitido bajar las ratios", así como la gratuidad de las guarderías, que el próximo curso se ampliará a los menores de 1 a 2 años tras aplicarse ya este año a los de dos a tres años.

"Hemos pasado de 200.000 a más de 300.000 beneficiarios de la Dependencia, hemos reducido a la mitad el tiempo de espera y seguiremos mejorando pero necesitamos que el Gobierno de España cumpla la ley y aporte el 50% de los fondos y no el 29% que aporta actualmente, cosa que sí hace en el País Vasco", ha afirmado.

España ha incidido que, ante el "desembarco" socialista este viernes en Málaga, "esperamos que vengan a pedir perdón por los tres meses sin AVE, por la saturación del Cercanías, por el no al auditorio y por el desprecio constante a los malagueños", incidiendo en que "hoy vienen a pedir el voto a los presidentes que más han privilegiado a Cataluña, como son Sánchez y Zapatero".

Por ello, ha argumentado que el próximo 17 de mayo "no hay que confiarse ni despistarse, porque aquí o se está con Juanma o se está con el caos y el lío", ha concluido.

