Aferdi y Alemeshete brillan en la San Antón de Jaén y se proclaman vencedores de la prueba élite ante 14.000 personas

Abderraahmane Aferdi y Mekedes Alemeshete triunfaron en la prueba de élite. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Abderraahmane Aferdi y Mekedes Alemeshete, que ya se impuso en la última edición, se proclaman campeones de la prueba élite de una San Antón de récord. El marroquí ha sido primero gracias a una marca de 28 minutos y cuatro segundos. Ha entrado por delante de los españoles Daniel Arce, que ha sido segundo tras encabezar buena parte de la carrera (00:28:17), y de Pol Oriach (00:28:33).

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, la etíope, por su parte, ha reeditado el triunfo conseguido el año pasado tras parar el crono en 31 minutos y 32 segundos. Las estrellas nacionales María Forero (00:32:02) y Carla Gallardo (00:32:14) han subido también al cajón en féminas.

En la prueba popular, la "más multitudinaria de la historia", el vencedor ha sido Andy Morales (30 minutos y 55 segundos), que ya ganó la última media maratón Ciudad de Jaén. José Ángel Fernández y Manuel Cano han sido segundo y tercero, respectivamente. Esther Ramos, mientras, ha sido la más rápida en la categoría femenina de la carrera B (00:35:07) y ha cruzado la meta por delante de Lola Chiclana y de Ruth León.

En la categoría para personas con discapacidad, el triunfo ha sido para Gabriel Lerma y Ester Hervás. En Hand Bike, por su parte, solo ha competido Belén Herrero. En la cita infantil, los ganadores han sido Rafael Sánchez (00:11:49) en la categoría masculina, y Cayetana Panadero (00:13:58), en la femenina. Juan Carlos Garzón y Jesús Herrador, y Jimena Ortiz y Vera Ramos han completado los podios en chicos y chicas, respectivamente. Entre los participantes con discapacidad, los vencedores han sido Javier Marcos y Eva Ortiz.

Por su parte, el alcalde, Julio Millán, ha agradecido la participación y la complicidad de público, corredores y corredoras, en una prueba que han desafiado al frío y que se ha celebrado con un itinerario alternativo por cuestiones de seguridad.

En concreto, ha precisado que "se ha vivido intensamente esta noche de deporte y tradición de las lumbres con una prueba de reconocimiento internacional para Jaén y este es el mejor resumen de esta jornada". No en vano, esta prueba "se ha convertido en la más multitudinaria batiendo un récord en participantes inscritos, con 14.000 en la noche mágica".

Millán ha estado junto a la Primera y el Quinto tenientes de alcalde, María Espejo y Carlos Alberca, la concejala de Deportes, Beatriz López, y los concejales del equipo de Gobierno, en todo el transcurso de las pruebas, acudiendo previamente incluso con el subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández, a la última reunión del Cecopal, en la Jefatura de Policía Local para supervisar los últimos preparativos de seguridad en las dependencias donde se sitúa además la sala de control con más de 125 cámaras instaladas en toda la ciudad "para velar por la tranquilidad de la prueba y garantizar una más rápida intervención".

En contexto, en la entrega de premios también han estado el vicepresidente primero de la Diputación, Juan Latorre, acompañado de la diputada de Deportes, África Colomo. El ente provincial es junto a Caja Rural y Construcciones Calderón, "uno de los más importantes patrocinadores".

Asimismo, el alcalde ha destacado el "gran esfuerzo" realizado por todos los efectivos implicados en la organización de la Carrera y las Lumbres, desde trabajadores de los Patronatos de Deportes y Cultura pasando por los efectivos de Policía Local, Nacional, Guardia Civil, Bomberos, Protección Civil, Voluntarios de centros educativos, seguridad privada y personal sanitario, cuyos medios de apoyo --ambulancias y UVI-- este año proceden de Bujarkay y sufraga la organización "ya que no han sido cedidos por el 061 de la Junta de Andalucía, que tampoco patrocina la Carrera a pesar de su prestigio".

"A todos ellos, incluidos los efectivos de limpieza que se han implicado especialmente después de la prueba y las lumbres, tenemos que agradecer su trabajo e implicación, nos emociona este año que han afrontado dificultades de última hora", ha precisado, al tiempo que ha apuntado que "no me olvido de los patrocinadores, nuestros grandes apoyos en esta San Antón, sin ellos no sería posible".

Este año el recorrido de ambas pruebas se ha visto alterado por motivos de seguridad con salida desde la calle Virgen de la Cabeza, al eliminarse la de Avenida de Andalucía "por los problemas derivados de un edificio en construcción en calle Unicef".

38 LUMBRES Y SABOR A TRADICIÓN

Por otra parte, la Administración local ha añadido que la capital jiennense ha vuelto a brillar con todo su esplendor y desde todos sus rincones gracias al encendido de las 38 lumbres que han arropado la emblemática Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón.

Tras la lumbre oficial del pasado viernes, el fuego se ha extendido por todos los barrios, consolidando así una tradición que se remonta al siglo XIII y que desde 2019 luce el sello de Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Una tradición en la que el aroma a calabaza asada y rosetas, así como los melenchones, han amenizado esta fiesta a los atletas corredores, a visitantes y jiennenses.

Lumbres que han debutado este año como Lola Dolores, Club Ciclista Grupo Peñalver Sport, Visitar Provincia de Jaén y AVV La Merced. Y ubicaciones nuevas como la de Santo Sepulcro que ha prendido su hoguera en la explanada del mercado de Peñamefécit. Cristo Yacente ha revivido esta tradición montando su lumbre en la Plaza de la Constitución y la AVV La Merced, en la intersección de la calle Conde con el Arco Puerta de Martos --cerca del Camarín de Jesús--. El Club Ciclista ha prendido así su lumbre en otra nueva ubicación, en la calle Aparejadores, 7.