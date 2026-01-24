Afoco acoge una exposición colectiva en Córdoba con 24 fotografías que resumen el año 2025

Archivo - Fotografía de Carlos Torres Quero, Premio de Honor y Trofeo Afoco 2025. - AFOCO - Archivo

CÓRDOBA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Fotográfica Cordobesa (Afoco) ha iniciado el año 2026 con una exposición colectiva titulada 'Concurso Social de Afoco 2025', con 24 fotografías que conforman un resumen de las 417 imágenes que han realizado 38 miembros de la entidad a lo largo de 2025.

Según recoge la información de la asociación, cuya sede se ubica en el número 7, local, de la Calle Alcalde de la Cruz Ceballos, el 'Concurso Social' es "el escaparate de los viajes, ensayos, 'portfolios', premios, exposiciones y otras muchas más incursiones de los socios en los diferentes ámbitos de la imagen estática". De este modo, "se resume lo mejor y más variopinto de la obra personal de cada uno de los participantes".

Al respecto, destacan que en 2025 han sido siete las convocatorias celebradas en las que se han podido ver temáticas tan variadas como Julio Romero de Torres, Bodegón callejero, Rostros en la multitud, Reflejos y Naturaleza en descomposición.

En concreto, Carlos Torres Quero fue el ganador absoluto y por lo tanto Premio de Honor y Trofeo Afoco 2025, seguido de Stephanus Meyer (Medalla de Oro), Elena Torres Quero (Medalla de Plata) y Paco Aragón (Medalla de Bronce).

Así, los autores han sido Carlos Torres, Stephanus Meyer, Elena Torres, Paco Aragón, Pepe Barranco, Rafael Gisbert, Ángel Serván, Antonio García Polvillo, Araceli Roldán, Carlos Fernández, Diego Pedra, Eduardo Delgado, Encarnación Rodríguez, Francisco Javier Carmona, Francisco Javier Díaz, Francisco Javier Gracia, Francisco Rodríguez, Ildefonso Robledo, Jerónimo Tinoco, Mª Ángeles Velázquez, Mª Del Rosario Blanco, Mariló Becerra, Pablo Montero y Rocío García.

La exposición colectiva 'Concurso Social de Afoco 2025' se puede disfrutar hasta el día 2 de marzo en la Galería Ignacio Barceló, en la sede de Afoco, los lunes y jueves de 20,00 a 22,00 horas, organizada por Afoco, con la colaboración de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de la capital.