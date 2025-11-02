La Agencia Tributaria andaluza compartirá información con el Registro Mercantil para combatir el fraude fiscal

SEVILLA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Tributaria de Andalucía ha firmado un convenio con el Colegio de registradores de la propiedad, mercantiles y bienes muebles de España para poder "incrementar" el intercambio de información a través de medios electrónicos para "agilizar" las actuaciones de recaudación ejecutiva dirigidas contra los bienes inscritos en algunos de los registros de la propiedad y mercantiles, y de "simplificar" el cumplimiento de las obligaciones de estos.

Enmarcado en un plan de modernización de la Agencia andaluza, el convenio regula "la consulta y obtención por parte de la Agencia de la información sobre titularidades reales de participaciones y acciones de las sociedades que figure en el Registro Mercantil". "La información contenida en el Registro de Titularidades Reales es fundamental para el ejercicio de las funciones que la Agencia tiene encomendadas en relación con la lucha contra el fraude fiscal realizado a través de entramados societarios de entidades supuestamente independientes", explican fuentes de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos a Europa Press.

Igualmente, se fijan las condiciones para la presentación electrónica de los documentos relativos a los embargos practicados en los procedimientos desarrollados por los órganos de la Agencia así como la utilización del canal electrónico registral existente para la presentación a los Registradores de los requerimientos de información efectuados al amparo del artículo 94 de la Ley General Tributaria.

Por último, se establecen las condiciones de acceso electrónico por parte de la Agencia a los sistemas y servicios que ofrecen los sistemas Floti, Flomi y FLEI de expedición de notas simples por internet de los registros de la propiedad y mercantiles. Las citadas fuentes explican que los servicios a los que va a tener acceso la Agencia "no tienen contraprestación para el registrador ya que tienen su origen en una obligación legal pero permite a los registradores limitar los costes aparejados al cumplimiento de sus obligaciones y tiene un coste casi simbólico de tres euros por resultado positivo hasta un máximo de 2.600 euros más IVA anuales para compensar al Colegio por el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura".