Aguilera replica a IU que "la única anomalía" es su "cambio de posición" respecto a Adelante Andalucía

SEVILLA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía y anticapitalista, Ángela Aguilera, ha replicado este miércoles a IU Andalucía que la "única anomalía" que atañe a la confluencia de la que sendas fuerzas políticas forman parte es que los dirigentes de la coalición de izquierdas "han cambiado de posición" respecto a sus principios fundacionales que, como recuerda, recogían la construcción de Adelante Andalucía como un sujeto político andaluz.

Así se ha pronunciado Aguilera en declaraciones en Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, al hilo de que IU venga denunciando la "anomalía democrática" que, a su juicio, supone que Anticapitalistas tenga el control de la marca Adelante Andalucía, extremo por el que ha solicitado a Teresa Rodríguez, otrora líder de Podemos en Andalucía, que retire la marca del registro del Ministerio del Interior.

Aguilera, tras lamentar que IU haya planteado este asunto en los medios "y no en los órganos de dirección de la confluencia", ha advertido de que "la única anomalía que hay es un viraje de posición de los compañeros de IU, que firmaron un acta fundacional de Adelante que lo establecía como un proyecto político con tres principios fundamentales: la construcción de un sujeto político andaluz, ser dique de contención a las derechas y no ser subsidiarios nunca del PSOE y del susanismo".

"Hay un cambio de posición por parte de IU", ha insistido la parlamentaria andaluza, que ha recordado que Adelante concurrió a las elecciones andaluzas del 2018 "con un programa que para nosotros es un contrato con nuestros votantes". "No se pueden cambiar las reglas del juego a mitad del partido", ha espetado a IU, antes de apuntar que confía en que se establezcan contactos con esta fuerza y que deje las "salidas fuera de tono en los medios de comunicación".

Con todo, Aguilera cree que IU tiene que clarificar "si tiene la misma posición sobre Adelante que en el 2018 o no, y establecer en ese ámbito diálogo y consenso para intentar limar asperezas", todo tras incidir en que la cuestión de anomalía democrática de la que habla IU le suena a "excusa": "IU forma parte de ese partido, registrar la marca es una cuestión natural, no entendemos por qué no se habla de lo político", ha abundado.

"Queremos un proyecto político andaluz como herramienta para emancipar a Andalucía, para darle una oportunidad a los andaluces y que sean respetados en todos los ámbitos en los que se toman decisiones", ha proseguido Ángela Aguilera, que ha rechazado acusaciones contra Teresa Rodríguez de apropiación indebida.

Y es que, según ha recordado, tanto Rodríguez como el resto de miembros del grupo parlamentario de Adelante "nos presentamos a las elecciones con un programa claro y diáfano para representar a los andaluces y obtuvimos un respaldo claro en las urnas".

Con todo, ha asegurado que su deseo es llegar a entendimiento y a la unidad, "y sobre todo a la clarificación de los compañeros IU, que tienen que determinar si están o no en los principios fundacionales de Adelante Andalucía" porque "el pueblo andaluz no puede esperar, necesita un proyecto político de izquierdas que propicie un cambio".