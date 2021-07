Aguirre admite que "no pensaba que habría quinta ola" de Covid y cifra en un 63% los ingresados no vacunados

SEVILLA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha admitido este miércoles que "estaba convencido de que no íbamos a tener una quinta ola" de la pandemia del coronavirus, al tiempo que ha apuntado que según un estudio realizado este fin de semana, "el 63% de hospitalizados en Andalucía no están vacunados".

En una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, Aguirre ha señalado que pese a la situación, Andalucía está "con capacidad de chance a la hora de absorber posibles complicaciones sanitarias", toda vez que ha señalado que "siempre han sido críticos" sobre el decreto por el que se retiraban las mascarillas en la calle, porque "disminuía la percepción de riesgo, está transmitiendo que la cosa va muy bien y bajamos todos las defensas". "Ha sido un fallo del Gobierno que no midió o al menos no consultó con las CCAA el tema de las mascarillas", ha añadido.

Pero ha precisado que independientemente de esto, "estaba convencido de que no íbamos a tener una quinta ola", porque "la campaña de vacunación iba bien, la incidencia iba bajando, también la presión asistencial, y nadie pensaba que al terminar los colegios iba a haber una eclosión de contagios, iba a venir una variante delta mucho más contagiosa que la variante británica que es la que aún predomina en la comunidad andaluza, y que todos esos contagios supondrían un aumento de ingresos hospitalarios".

"No pensamos que íbamos a tener esta quinta ola y estamos intentando amortiguarla de la mejor forma posible", ha añadido el titular de Salud, quien preguntado sobre le Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se celebra esta tarde, ha apuntado que ha hablado con la ministra Darias esta mañana y que en la reunión de hoy "se informará de lo que está haciendo cada comunidad, pero cada una estamos haciendo de nuestra capa un sayo". "Al no haber una legislación clara, cada juez aplica la legislación vigente según le viene a entender", ha manifestado.

Aguirre ha agregado que según los estudios prospectivos de los que disponen, "nos quedan días de incidencia acumulada alta, pero no se reflejará de forma tan temible en la presión asistencial y en la mortalidad".

En cuanto a la vacunación, el titular de Salud ha dicho que "va muy bien en España" y que por eso "pensábamos que no tendríamos esta quinta ola", toda vez que ha añadido que la franja de edad no vacunada "es la que ha disparado esta quinta ola y que se expanda el virus de forma tan rápida". Pero, ha insistido, "la vacunación es la solución" y Andalucía es la comunidad "con mayor porcentaje de vacunas puestas", para añadir que "esta semana ha bajado a la mitad el número de vacunas, sobre todo de Pfizer, y ya nos han comunicado que julio, agosto y septiembre seguiremos con unos niveles de llegada de vacunas más o menos a la mitad de lo que nos ha llegado en junio".

En este sentido, Aguirre ha dicho que la comunidad "no va a hacer una compra paralela de vacunas" y que es el Gobierno central el que "tiene que presionar" a nivel de Europa. Además, ha insistido en que sigue pidiendo "la parte alícuota" de vacunas que le corresponde a Andalucía según población.

Cuestionado sobre las declaraciones de este martes del vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, sobre que el 72% de los pacientes andaluces que actualmente se encuentran ingresados en unidades de cuidados intensivos (UCI) son "negacionistas", Aguirre ha explicado que este fin de semana se hizo un estudio de la edad media de pacientes hospitalizados y en UCI, para ver "qué franja de edad tenían los que estaban llegando ahora".

"Cogimos los ingresos de este fin de semana, que fueron 102, miramos el volumen según franja de edad y si estaban vacunados o no, y vimos que el 63% de los ingresados no están vacunados, bien porque se les ha llamado y han declinado, porque no han podido por temas laborales o temas de localización, y otras veces son franjas que no hemos vacunado porque no ha llegado la edad de vacunación", ha precisado.

Ha añadido que en la franja de 60 a 69 años "tenemos un volumen aún importante de primovacunación, y no es que no quieran vacunarse, es que no les toca hasta que no cumplan las diez semanas con AstraZeneca, y tenemos un volumen de menores de 40 que están llamados con primovacunación o muchos, sencillamente, a los que no se ha llamado aún, o franjas de 30 a 20 a los que se está empezando a llamar, pero que no se les ha llamado y sin embargo están ocupando un espacio dentro de una cama hospitalaria".

Por último, y cuestionado sobre las estrategias de contención del virus, Aguirre ha recordado que "nos paramos en el 7 de mayo y tenemos las mismas medidas restrictivas", para añadir que mantienen reuniones continuas con el ocio nocturno "para que cumplan y están cumpliendo". Asimismo, ha informado de que este miércoles se reúne con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) "para implicar a los ayuntamientos en la toma de decisiones".