Aisladas unas 170 personas en diversas pedanías de Cúllar (Granada) por el temporal

GRANADA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Unas 170 personas están aisladas en tres pedanías de Cúllar, en la comarca de Baza, en el norte de la provincia de Granada, a causa de los efectos del temporal de lluvia y viento por el paso de la borrasca Leonardo.

Así lo ha detallado en torno al mediodía el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, en la rueda de prensa en Subdelegación en la que el delegado del Ejecutivo central en Andalucía, Pedro Fernández, ha informado sobre la situación del paso de la borrasca Leonardo por la comunidad y las actuaciones de los medios del Estado para atajar sus consecuencias.

En Cúllar son las pedanías de Pulpite, Venta Quemada y Tarifa las afectadas por las consecuencias del temporal, con viviendas que han dejado aisladas a las citadas familias. Las comarcas de Guadix y del norte de la provincia tienen aviso amarillo por lluvias y vientos, después de que este pasado martes, desde el mediodía y hasta la medianoche, lo tuvieran activado con el mismo nivel por nevadas.

Por otro lado, se ha desbordado el río Genil a su paso por Láchar, en la comarca de la Vega, ha apuntado entre otras cuestiones Montilla, que ha hecho un repaso a los desalojos que ha tenido que practicar en la provincia la Guardia Civil, como el del tanatorio de Montillana, en Los Montes, y al estado de las carreteras.

El camino de Láchar a Valderrubio se ha cortado por el desbordamiento del río, ha indicado el subdelegado, que ha apuntado por último a cierres del tráfico de vías como la A-4003 a la altura de Huétor Santillán, en la misma comarca de la Vega, por "corrimiento y agrietamiento de calzada", sin que ninguna sea de "alta capacidad".