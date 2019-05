Albás pide confiar en Cs con gestores de varios ámbitos porque con la izquierda y derecha "no hay cambio" en Córdoba

Publicado 12/05/2019 10:13:56 CET

Anima a "mirar a una Córdoba de futuro, no de cara a las próximas elecciones, sino a las próximas generaciones"

La candidata de Cs a la Alcaldía de Córdoba, Isabel Albás, pide "una oportunidad" de cara a las elecciones del 26 de mayo para que confíen en su formación y liderar el Ayuntamiento, al contar con "un equipo formado por personas que llegan de la sociedad civil, gestores de diferentes ámbitos", después de que "en Córdoba ya ha gobernado la izquierda y la derecha y no ha habido muchos cambios".

Así lo expone la candidata de la formación naranja en una entrevista con Europa Press, en la que asegura que la ciudadanía recibe con "los brazos abiertos" a Cs, motivo por el que dice que está "convencida de que en poco tiempo Córdoba se llenará de luz y oportunidades".

Al respecto, transmite "un mensaje de ilusión" a aquellos indecisos, a quienes les recomienda que "existe un partido de centro con un proyecto para poner a Córdoba en el centro", de forma que "son bien recibidos los que se quieran sumar al proyecto, en el que hay que mirar a una Córdoba de futuro, no de cara a las próximas elecciones, sino a las próximas generaciones", subraya.

Ante ello, detalla que se presenta como candidata a la Alcaldía "porque Córdoba necesita un cambio ilusionante y apasionante para llenarla de oportunidades". En ello, asevera que su trayectoria en el Parlamento andaluz ha sido "muy satisfactoria", tras "defender en muchas ocasiones los intereses no solo de la capital, sino de toda la provincia".

Por eso, cree que "es el momento de dar el paso a la política municipal para conseguir la Alcaldía y poner a Córdoba donde realmente tiene que estar", que, a su juicio, "no es donde está ahora, dado que siendo una capital con infinitas posibilidades distan muchos los datos, con tasas de desempleo y abandono escolar preocupantes, que no cambian", al tiempo que "el talento joven se va", por lo que "hay que hacer algo", avisa.

En este sentido, considera que "hay que favorecer a la industria y buscar inversores para la ciudad y provincia", teniendo en cuenta que "hay suelos de diferentes tamaños, para que empresas como Amazon no pasen de largo por Córdoba y se queden", apostilla.

De hecho, argumenta que "el análisis de donde se está en la actualidad es porque no se ha mirado al futuro, no se ha llegado a acuerdos, no se ha puesto encima de la mesa lo que une, sino lo que separa con ideologías", algo que, en su opinión, "a día de hoy está anticuado, porque hay que mirar a los intereses de los cordobeses y luego, si acaso, los del partido de uno".

Al hilo, razona que el gobierno local actual "ha tenido mucho sesgo ideológico, poca visión de futuro y un desconocimiento total de las necesidades de Córdoba y los cordobeses", motivo por el que incide en que "no hay nada positivo" en la gestión.

Como ejemplos, cita que "el centro está apagado y las zonas comerciales de Santa Rosa y Ciudad Jardín están en situaciones complicadas", a lo que añade que "los cordobeses no tienen que tener una mejor calidad de vida o acceso a los servicios en función del código postal, sino que todos tengan los mismos derechos vivan en un lado o en otro".

En palabras de la candidata de Cs, "hay que tener un planteamiento de ciudad a una generación vista y no puede ser cortoplacista para las próximas elecciones", a la vez que insta a "aunar a todos los partidos políticos, que se sume todo el que quiera para aportar por Córdoba, para que esté mejor, siempre con visión de futuro".

En relación con ello, Albás elogia la labor de oposición de su grupo, puesto que "siendo dos concejales han hecho un trabajo extraordinario", porque "los dos han trabajado mucho por Córdoba y se les ha escuchado en ocasiones, pero otra cosa ya es que el gobierno actual no es buen gestor con datos y resultados". Como caso concreto aplaude el trabajo "exquisito" del edil David Dorado en la Gerencia de Urbanismo, "que está atascada y no puede ser", según la candidata, quien opina que "la administración tiene que estar con el ciudadano y no enfrentada a él".

"EL PRIMER OBJETIVO YA ESTÁ CUMPLIDO"

Entre los objetivos prioritarios, la representante de Cs señala que "el primer objetivo ya está cumplido", porque se rodea en la candidatura de "los mejores, con personas de la sociedad civil, que han trabajado para la administración y para la empresa privada, con un compromiso firme para poner a Córdoba donde tiene que estar", además de valorar a los "magníficos" funcionarios del Consistorio.

En cuanto a planteamientos concretos, Albás mantiene que "se necesita a Córdoba como centro logístico y de congresos", porque está "bien comunicada", de modo que "hay que gestionar bien y atraer talento".

En materia de urbanismo, apuesta por realizar "una auditoría para ver cómo se encuentra" el organismo y "eliminar burocracia, con papel cero y que se pueda crear una empresa en 24 horas", de manera que "la administración sea muy ágil" y "no tardar ocho meses en autorizar la apertura de un negocio". A tal efecto, aboga por crear "una ventanilla única y contar con los técnicos".

Sobre el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC), dice que "las cosas hay que hacerlas bien desde el minuto cero", lamentando ante ello "los compromisos políticos adquiridos cuando no hay un planteamiento real", que "llevan a tener un centro cerrado y que pagan los cordobeses". Así, remarca que "fue un poco pataleta del PP", pero anima a "ponerlo en valor, uniéndolo con más zonas de la capital para utilizarlo".

Para el Cercanías, apoya "hacer un plan de viabilidad y llevarlo a cabo" para unir la provincia, "porque es necesario para vertebrar" y con ello "habrá muchas posibilidades de generar empleo y economía y tener mejores servicios públicos".

Respecto al aeropuerto, asegura que "es una oportunidad", comparando con el de Teruel, "que lo utilizan de forma alternativa", de forma que el de Córdoba tiene "muchas posibilidades". También, reprocha que la Biblioteca Pública del Estado esté "cerrada".

Entretanto, manifiesta que Cs tiene hecho "un análisis global de la capital y con los polígonos industriales", para ver "la situación real en la que se encuentran", porque "no puede ser" los accesos que hay a algunos polígonos. Además, precisa que "son todos perfectamente compatibles y pueden poner a Córdoba donde tiene que estar como centro logístico, no solo de Andalucía, sino de España y Europa".

En este caso, Albás afirma que Cs plantea "proyectos claros y concretos con estudios viables, análisis económicos y de futuro, no de titulares".

OTRAS ADMINISTRACIONES Y PACTOS

Por otra parte, la candidata comenta que espera "mucho" del Gobierno andaluz, porque es "de cambio e ilusionante" y tiene "el compromiso de defender la igualdad" entre las provincias, porque "Córdoba está en determinados casos en desigualdad respecto a otras", puntualiza, para agregar que cree que "será fácil y sencilla" la relación con la Junta, en caso de ser alcaldesa.

Mientras tanto, apunta sobre el Gobierno central que "cuando gobierna el PSOE en España, igual que el PP, Córdoba se queda siempre a la cola", si bien confiaría en "intentar llegar a acuerdos" con el nuevo Ejecutivo, para lo cual acudiría a Madrid "tantas veces como haga falta" para "pedir inversiones", indica.

En cuanto a los pactos, Albás enfatiza que "la prioridad es que los cordobeses confíen en Cs", de tal forma que "seamos la fuerza más votada y podamos gobernar, sin cerrar la puerta a nadie", expone, a la vez que invita a "todo aquel que quiera sumarse al proyecto de Cs para Córdoba, pero el que quiera estar estancado en el pasado y no mirar al siglo XXI no será bien recibido".

En definitiva, confía en "hacer un buen plan para una generación vista y todo aquel que tenga que sumar que sume, porque no se trata de ideologías, sino de Córdoba y del futuro de los cordobeses".