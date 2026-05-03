Alcalá la Real (Jaén) aprueba cambiar el nombre de cinco calles en virtud de la Ley de Memoria Democrática

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ALCALÁ LA REAL (JAÉN), 3 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén) ha aprobado el cambio de denominación de cinco calles en cumplimiento con la legislación vigente en materia de memoria democrática.

El pleno municipal ha dado luz verde a esta aprobación inicial, de modo que ahora se abre un periodo de exposición pública para la presentación de posibles alegaciones, previo a la aprobación definitiva, según han indicado a Europa Press desde el Consistorio.

El concejal de Cultura, Juan Manuel Marchal, ha sido el encargado de defender este punto en la sesión celebrada esta semana, donde ha explicado que el expediente se inició a raíz de la solicitud presentada en 2025 por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Alcalá la Real, así como de los requerimientos del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y la Fiscalía de Jaén.

En concreto, las vías públicas de la localidad que verán modificado su nombre son las actuales Capitán Cortés, Alférez Carrillo, Alférez Torres, Alférez Sánchez-Cañete y Alférez Utrilla.

Dejarán de llamarse así en virtud del artículo 35 de la Ley de Memoria Democrática, que obliga a retirar denominaciones vinculadas a la sublevación militar o a la dictadura franquista.

Además del cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, este proceso supone un acto de reconocimiento a personas e instituciones que ya pasan a formar parte del callejero alcalaíno, en base a unos "méritos" que el edil ha expuesto en su intervención.

La calle Capitán Cortés pasa a denominarse calle Guardia Civil, en reconocimiento a la labor de este cuerpo centenario, presente en Alcalá la Real desde 1845 y cuya casa cuartel cumple 75 años este 2026. "Poner el nombre de la Guardia Civil a una calle es honrar a todos los que han servido y sirven, y muy especialmente a quienes dieron su vida por todos nosotros", ha comentado.

La calle Alférez Carrillo se convierte en calle Teresa Trujillo, maestra durante 36 años dedicada a la alfabetización de personas adultas y primera mujer concejala en la corporación democrática de 1979 en este municipio de la Sierra Sur.

"Ha sido, y es, un referente de la igualdad efectiva, que con su presencia en el pleno rompió los patrones socioculturales de su tiempo y abrió el camino a la participación política femenina en nuestro municipio", ha destacado Marchal.

MAESTRO DE OBRAS

La calle Alférez Torres pasa denominarse calle Manuel López Ramírez, conocido como La Morena, maestro de obras nacido en 1880 cuyo legado arquitectónico, caracterizado por la fusión de modernismo y regionalismo, sigue presente en numerosos edificios de Alcalá la Real y de otras poblaciones andaluzas.

"A pesar de no ser arquitecto de titulación, su destreza con nuevos materiales como la cerámica, el hierro o el cristal, así como su innovación en elementos como las escaleras de caracol o las cúpulas en esquinas, le convirtieron en un maestro de la arquitectura, cuyo legado perdura en el tiempo", ha señalado.

Por su parte, la calle Alférez Sánchez-Cañete pasa a ser calle Pablo Batmala. Hijo de una familia francesa afincada en Alcalá la Real a mediados del siglo XIX, fue un abogado de profundo compromiso social y humanista. Su vocación de servicio le llevó a ser proclamado primer alcalde de la localidad tras el advenimiento de la II República, cargo que simultaneó con el de diputado provincial.

Finalmente, la calle Alférez Utrilla se convierte en calle Miguel Sánchez-Cañete. "Fue un destacado abogado y figura clave de la Transición española en la provincia de Jaén, desarrollando una intensa carrera política que le llevó a ser alcalde de Alcalá la Real y presidente de la Diputación Provincial de Jaén en 1976", ha valorado.

El nombramiento de esta vía fue aprobado en pleno en 2001, mientras que los acuerdos sobre Pablo Batmala Laloya y Manuel López Ramírez fueron acordados en pleno en 2004, aunque no llegaron a materializarse. Las denominaciones de Teresa Trujillo y Guardia Civil son nuevas.