El PP de Huelva destaca el "compromiso" de Moreno con las tradiciones como "pilar de identidad"

El candidato número dos del Partido Popular por la provincia de Huelva a las elecciones andaluzas, Manuel Andrés González, en las Cruces de Mayo de Bonares. - PP HUELVA

BONARES (HUELVA), 3 (EUROPA PRESS)

El candidato número dos del Partido Popular por la provincia de Huelva a las elecciones andaluzas, Manuel Andrés González, ha destacado este domingo el "compromiso" de Juanma Moreno con las tradiciones como "pilar de identidad y motor de desarrollo económico de la provincia". Durante una visita a las Cruces de Mayo en Bonares, el candidato popular ha subrayado que "si ha habido un presidente en la Junta de Andalucía que ha apostado por las costumbres, por las tradiciones, desde que llegó a la Junta de Andalucía, ese ha sido Juanma Moreno".

González, junto a la candidata número tres, Berta Centeno, ha estado en algunas de las Cruces de Bonares, que representan, a su juicio, "una muestra evidente de convivencia, de devoción, de tradición, de arraigo y de costumbres que hay que seguir protegiendo y apoyando". "La fuerza de Andalucía se vive en sus tradiciones, por eso Juanma Moreno ha apoyado sistemáticamente en estas dos legislaturas nuestra Semana Santa, nuestras fiestas y feria, nuestras romerías y nuestras cruces de mayo", ha afirmado en una nota de prensa remitida por el PP.

"Apostar por nuestras tradiciones es también apostar por el futuro de nuestra provincia". El candidato también ha hablado del papel dinamizador de la economía que tiene la cultura y las tradiciones en los municipios, pues "son miles las personas que visitan en estos días nuestros pueblos, lo que supone generación de empleo, riqueza y una forma de activar nuestra economía".

"Desde el Partido Popular existe un compromiso claro por proteger lo nuestro, por fortalecer lo que nos hace únicos, nuestras raíces, nuestra cultura y todo aquello que nos define como comunidad y esa línea de trabajo seguirá en un Gobierno en Andalucía con Juanma Moreno". Manuel Andrés González ha señalado que "el 17 de mayo nos jugamos seguir avanzando en ese camino, nos jugamos seguir sintiéndonos orgullosos de nuestras tradiciones, de nuestras raíces y todo lo que representa la identidad de nuestra comunidad autónoma".

