El alcalde de Adamuz (Córdoba) señala que "poco a poco" vuelve la normalidad, pero será "difícil de olvidar"

ADAMUZ (CÓRDOBA), 20 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Adamuz (Córdoba), Rafael Ángel Moreno, ha expresado este martes que la localidad comienza a recuperar la normalidad la "poco a poco" después del accidente ferroviario del pasado domingo que se ha cobrado la vida de al menos 42 personas, aunque aún se encuentran "digiriendo" el trágico siniestro, pues va a ser "algo difícil de olvidar".

Así lo ha manifestado el primer edil adamuceño en declaraciones a Europa Press el mismo día en que los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, han visitado el lugar del trágico accidente. Al respecto, Moreno ha señalado que los reyes se han mostrado "muy cercanos, interesados por todo y preguntando cada detalle".

Además, el alcalde ha recalcado que el Rey Felipe VI "me ha dado la enhorabuena" por la labor de mis vecinos durante las horas posteriores al siniestro, tiempo durante el cual muchos de los residentes en el municipio ofrecieron su ayuda y solidaridad para con los heridos y sus familiares, algo de lo que el propio Moreno ha subrayado sentir "mucho orgullo".

El primer edil ha recordado que los viajeros fueron acogidos en la Caseta Municipal, donde estuvieron hasta pasadas "las dos de la madrugada", mientras que a los familiares "los derivamos a otro edificio público" donde recibiron "apoyo psicológico" hasta que ya, el lunes por la mañana, fueron trasladados a Córdoba capital.