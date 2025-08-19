El alcalde de Córdoba defiende "mejorar" el sistema contra incendios de la Mezquita y culminar el traslado de enseres

CÓRDOBA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha defendido este martes "seguir mejorando" el sistema contra incendios de la Mezquita-Catedral tras el registrado en la tarde del viernes 8 de agosto y culminar el traslado de enseres de limpieza desde la zona donde se inició el fuego, pendiente de confirmar la causa que lo provocó, para lo cual los agentes de la Policía Científica trabajan en un informe "laborioso".

En declaraciones a los periodistas, el regidor ha manifestado que "dentro de la desgracia que es que haya ocurrido este incendio, la respuesta está siendo la adecuada", de modo que "estamos recibiendo el reconocimiento de organismos internacionales, como la propia Unesco y la Organización de Ciudades Patrimonio, que están destacando que se evitó una catástrofe porque funcionaron los mecanismos correctores que hay, para cuando de vez en cuando surjan riesgos de este tipo", ha dicho.

Así, ha indicado que "hay riesgos que son fortuitos, inevitables, circunstancias que se pueden dar en cualquier momento y para eso están los planes de autoprotección y los planes de seguridad". "Y es evidente que éste funcionó de manera ejemplar por parte de los técnicos del propio Cabildo, que estuvieron allí inmediatamente, a pie de fuego, ayudando a los bomberos y, sobre todo, por parte de los bomberos, que tuvieron una actuación ejemplar", ha aseverado.

Además, ha resaltado que "un año y medio antes, desde Emacsa se habían cambiado todos los hidrantes de la zona y de la propia Mezquita para que si ocurriera algo el agua tuviera la presión suficiente". "Son actuaciones que ni siquiera muchas veces se cuentan, ni se publican, porque son del día a día, pero cuando llega una circunstancia de estas son de las que se agradecen", de forma que "si no se hubiera hecho seguramente estaríamos hablando de otra cosa", ha sostenido.

En cuanto a las propias actuaciones de recuperación, Bellido cree que "se está siendo muy diligente y se está actuando de una manera muy rápida", después de que "tras el incendio el viernes, el mismo lunes había ya una licencia de emergencia por parte de la Delegación de Cultura para que empezaran las primeras actuaciones de emergencia también por parte del Cabildo Catedral".

Según ha expresado, "el futuro pasa, en primer lugar, como está haciendo el Cabildo, de una forma muy responsable, por seguir mejorando sus sistemas contra incendios y luego, como tenían ya también previsto en el plan director y en el propio plan de autoprotección, terminar el traslado de todos los enseres y almacenajes que quedaban dentro, que aunque está recogido en el plan de autoprotección y ha funcionado, es evidente que era un riesgo que se consideraba residual, pero un riesgo que ha llegado y se ha producido".

Por tanto, el alcalde ha remarcado que "ahora toca terminar de hacer los traslados a los locales que tenían ya adquiridos en la calle Encarnación y en las inmediaciones", algo en lo que el Ayuntamiento va a "colaborar en todo lo posible, agilizando licencias y permisos, igual de Movilidad y cortes de calle en lo que sea necesario, e incluir esos cambios también en el plan de autoprotección".

Considera que "dentro de la situación vivida, nos tenemos que quedar con los reconocimientos que está recibiendo la ciudad en el ámbito internacional por la pronta respuesta", después de que "en ese momento todo el mundo sintió un vuelco en el corazón, no sólo nosotros los cordobeses, sino en el resto del mundo, porque todo el mundo imaginó un nuevo Notre-Dame, cuando vio esas imágenes, y afortunadamente no hemos sido Notre-Dame".

En este sentido, el regidor ha mantenido que "ha habido una desgracia, un accidente, y hay algunos daños, muy limitados, pero hemos salvado a la Mezquita, y eso en el mundo entero se está reconociendo".

ALCÁZAR DE LOS REYES CRISTIANOS

En relación a la ampliación del plazo de ejecución de las obras del Alcázar de los Reyes Cristianos, Bellido ha explicado que "en los tejados se ha encontrado una degradación", de manera que "cuando se ha levantado la cubierta, se ha visto que algunas vigas de madera que la sostienen, no todas, sino algunas, que son vigas centenarias, tienen un deterioro mayor".

Ante ello, ha comentado que "eso obviamente ha hecho que la actuación tenga que ser de algo más de envergadura, necesita algo más de tiempo, con lo cual se ha dado el plazo de ampliación, más que razonable", de modo que confía en que "todo esté bien y en el mes de octubre esté ya terminada la reparación de cubiertas".