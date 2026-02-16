El alcalde de Córdoba destaca la labor de limpieza en parcelas con la situación de riesgo "ya superada"

Equipo de voluntarios de Cruz Roja en labores de limpieza en las parcelaciones de Córdoba inundadas por la crecida del río Guadalquivir. - CRUZ ROJA

CÓRDOBA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha destacado este lunes las labores de limpieza en zonas de parcelaciones tras la crecida del río Guadalquivir hace diez días, debido a las continuas borrascas, cuya crecida "ya está mucho más controlada", con nivel amarillo desde esta madrugada, por debajo de dos metros, después de rozar los seis hace dos sábados.

En declaraciones a los periodistas, el regidor ha subrayado que "la situación de riesgo ya está superada", después de que "ya son varios días sin llover y eso ayuda por mucho que sigan los desembalses, que hacen que el río no baje del todo".

En cuanto al balance de las calles, ha dicho que la labor de limpieza está "prácticamente a terminar ya", si bien ha admitido que "habrá que abordar en los próximos días que en las últimas calles, como los vecinos todavía no han podido acceder a sus casas, aunque ya se está terminando la limpieza, llegará un momento donde ellos saquen el lodo de las casas y vuelva a la calle, que se volverá a limpiar".

Al respecto, el primer edil ha resaltado la labor con el equipo de voluntarios de Cruz Roja, "sin ningún inconveniente legal" y "con la colaboración del Ayuntamiento en la organización de la entrada", a la vez que "el Infoca, que está dentro de la coordinación de emergencias, también está actuando" con el fin de "solventar los problemas que tienen los vecinos, dentro del marco legal, que es importante", ha aclarado.

Preguntado por la reunión que piden a las administraciones vecinos de la Federación Córdoba Extrarradio, que estudiarán con su gabinete jurídico "si ha habido negligencias", al entender que "se podían haber evitado las inundaciones", Bellido ha dicho que "no hay inconveniente en atenderles".