El alcalde de Córdoba espera que alguna de las citas del Mayo Festivo "se pueda salvar" de suspensión por el coronavirus

CÓRDOBA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), espera que alguna de las citas del Mayo Festivo cordobés, que incluyen las cruces, los patios y la feria, entre otras, "se pueda salvar" de la suspensión ante la situación generada en estos momentos por el coronavirus Covid-19 y que hace que "a día de hoy ninguna de esas celebraciones podría llevarse adelante".

En una rueda de prensa emitida a través de redes sociales, el regidor ha manifestado que "ahora mismo todo está en cuestión y nada se podría celebrar, absolutamente nada", de manera que "se trabaja por retomar la normalidad cuanto antes".

Así, ha señalado que "será en función de las fechas en que se pueda recuperar la normalidad donde se vea si alguna de las celebraciones que venían se puede celebrar", porque, según ha aclarado, "a día de hoy, haya tomada o no una decisión formal, que ahora mismo, teniendo en cuenta que queda tiempo, tampoco es lo más urgente de adoptar, hay otras medidas mucho más urgentes e importantes para la salud, porque son más prioritarias y tomarlas de inmediato".

No obstante, Bellido ha insistido en que "a día de hoy no se podría celebrar nada", dado que "en estas situaciones, evidentemente, todo está en el alero", si bien ha agregado que "en función de cómo avance el calendario en la esperanza y en la confianza de que esta crisis no dure demasiado, se podría ver si alguna se puede salvar".

En cualquier caso, ha remarcado que "el planteamiento a día de hoy es que hay que cambiar la forma de pensar: no es cuál se va a suspender, es si alguna se va a poder celebrar". "Lo digo de forma rotunda, porque tenemos que acostumbrarnos a esta nueva realidad", ha apostillado, para subrayar que "a día de hoy, en estas circunstancia, ninguna de esas celebraciones podría llevarse adelante".

En todo caso, el alcalde ha dicho que espera y confía que "alguna en algún momento puede salvarse", pero "hay que plantearse la situación de una forma distinta de cómo se planteaba hasta hace unos días", ha aconsejado el primer edil.