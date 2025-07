El alcalde de Córdoba espera "soluciones" para que los restos arqueológicos no afecten al inicio de la Ronda Norte

CÓRDOBA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, tras saber que la Junta de Andalucía ha adjudicado por más de 30 millones de euros las obras de la primera fase de la Ronda Norte de Córdoba, con la pretensión de que las obras comiencen el próximo octubre, ha dicho estar "seguro" de que habrá "soluciones" para los restos arqueológicos hallados en las catas previos en los terrenos por los que discurrirá la nueva ronda, de modo que esto no afecte al inicio de las obras.

A este respecto y en declaraciones a los periodistas, Bellido ha dicho que "es cierto que nos queda todavía por resolver, con los informes de Cultura, qué hacer con los restos arqueológicos que han aparecido en las catas que hicimos antes", si bien ha dicho estar "seguro de que va a haber soluciones, como ha habido en otras ocasiones, que nos van a permitir desbloquear el inicio de la obra".

En consecuencia, es una "fantástica noticia que tengamos ya la Ronda Norte adjudicada, con un plazo de ejecución de 36 meses", y teniendo la "seguridad" de que "en los próximos meses vamos a ver allí obras y vamos a tener la ronda en ese tramo terminado", teniendo en cuenta que "la adjudicación va sobre lo que en su día se aprobó", de modo que "el proyecto no se puede modificar sustancialmente", porque es fruto de "un equilibrio muy delicado que hemos alcanzado" con los vecinos afectados.

En este sentido, Bellido ha reconocido que "no hay un acuerdo total", pero "sí es cierto que ha habido mucho diálogo" y se ha logrado que haya "una aceptación, digamoslo así, por no hablar de acuerdo, de que ese proyecto era el posible y el viable. Con lo cual, no se puede alterar ese equilibrio, es decir, el proyecto tiene sentido si sirve para alejar el tráfico de los vecinos", y también "si sirve para que tengan menos ruido y si sirve para mejorar la movilidad de la ciudad".

Por eso, según ha argumentado, "si hay que sacrificar uno de los elementos", entonces "el proyecto es que pierde su sentido", luego, "habrá que hacer modificaciones, lógicamente, porque tal y como está va a ser imposible con los restos que hay, pero esas modificaciones no pueden afectar a esos principios".

Esto quiere decir, según ha señalado el alcalde, que el proyecto de la primera fase de la Ronda Norte "puede modificarse técnicamente", pero "no se puede modificar" la necesidad de "alejarlo de los vecinos, ni que sea para que tengan más calidad de vida, y que aquello sea una avenida como otras que tenemos en la ciudad, y que mejore la movilidad", siendo esas "condiciones que son irrenunciables".