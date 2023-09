Al alcalde de Córdoba le preocupan "los tics antidemocráticos" del Gobierno y que arriesgue "consensos constitucionales"

CÓRDOBA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ha dicho este miércoles que le preocupan "los tics antidemocráticos" del Gobierno de la Nación y que éste arriesgue "consensos constitucionales" para asegurar su continuidad, a la vez que pone también en cuestión "equilibrios territoriales", en este caso en perjuicio de Andalucía.

En este sentido y al ser preguntado en rueda de prensa sobre el acto que ha convocado su partido en Madrid contra una posible ley de amnistía al 'procés', Bellido ha reclamado "que no rompamos los consensos que se construyeron en la Constitución, que fueron fruto de la reconciliación y de la concordia y que son los que, a día de hoy, parece que pueden estar en juego por la simple razón de que puede venir bien a un candidato a la Presidencia del Gobierno" de España.

Para Bellido, "hipotecar consensos constitucionales e hipotecar los equilibrios que hemos alcanzado entre todos los españoles en los últimos 40 años, solo por no querer renunciar a la Presidencia del Gobierno, no merece la pena, y creo que además es preocupante para el conjunto de la sociedad".

Por otra parte, en opinión de Bellido, "hay voces que ya hablan también, no solo de la amnistía, sino de cambios en los equilibrios territoriales", y "están reclamando algo" que, "hace más de 40 años ya", exigieron en la calle "millones de andaluces", que es "la autonomía plena", lo que significa "que vamos a tener los mismos derechos de autogobierno, los mismos derechos económicos y los mismos derechos de gestionar que cualquier otro territorio de España", y eso "es irrenunciable".

De esta forma "también estamos garantizando que en toda España no haya desequilibrios territoriales, que no haya españoles de primera y de segunda, en función del territorio donde hayamos nacido o donde nos toque vivir".

Por eso y a juicio de Bellido, "hacemos bien en expresarnos en la calle, diciendo con qué no estamos de acuerdo, y espero que eso no se tome por nadie como algo más que un ejercicio democrático de libertad de expresión y de libertad política, porque también me preocupan los tics antidemocráticos que detectamos en el Gobierno de la Nación".

Así, cuando desde el PP se anuncian "movilizaciones o manifestaciones, se dice que esos movimientos pueden ser golpistas", y "cuando eso se liga a que se están anunciando cambios constitucionales a la remanguillé", en ese caso "los que tenemos que preocuparnos somos los demás", pues el propio Bellido lleva "más de cuatro años gobernando en Córdoba" y ha tenido que afrontar que personas a las que no les gusta su gestión "salen a la calle constantemente a protestar", y a él no se le ha ocurrido "nunca decir que aquellos que quieren salir a la calle y con una movilización cívica pues están en contra de las instituciones democráticas municipales".

A este respecto y por último, Bellido ha dicho creer que "los que están en contra de las políticas" que él desarrolla, aunque no esté de acuerdo con ellos, sí que "están en todo su derecho a salir y a manifestarse", lo que ha llevado al alcalde a esperar que el acto convocado por el PP en Madrid "se respete por parte del Gobierno de la Nación y no se discuta para qué se hace".