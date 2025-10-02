El alcalde de Córdoba recoge el premio Destino Turístico de Excelencia que la Junta ha otorgado a la ciudad

ARCHIDONA (MÁLAGA), 2 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha recogido este jueves en Archidona (Málaga) el premio Destino Turístico de Excelencia que ha otorgado la Junta de Andalucía a la ciudad. Este galardón se enmarca en los premios Andalucía de Turismo 2025, con los que la Administración autonómica reconoce la labor de personas, empresas e instituciones que contribuyen a que la industria turística cuente con una reputación de excelencia a nivel mundial.

Según ha informado el Ayuntamiento, en el caso de la capital cordobesa, el Ejecutivo autonómico destaca que cuenta con todos los elementos para ser "punto de encuentro y referencia nacional e internacional gracias a su riqueza patrimonial, una ubicación geográfica privilegiada y una red de comunicaciones excelente".

El alcalde ha mostrado su satisfacción por este reconocimiento, "que viene a respaldar la imagen de Córdoba como destino turístico de primer nivel". Bellido ha apuntado que "la ciudad cuenta con todos los mimbres para la atracción de visitantes y es cierto que eso, unido a una buena gestión turística desarrollada desde lo público siempre de la mano del sector, ha permitido que la capital se sitúe en los principales circuitos turísticos, tanto dentro de España como fuera de nuestras fronteras".

Además, el regidor ha indicado que "hablar hoy de Córdoba es pensar en una ciudad visitable los 365 días del año, única en el mundo por sus cuatro patrimonios de la Humanidad, con una oferta cultural y monumental inigualable, con una calidad gastronómica que atrae cada vez a más turistas y con un entorno natural que la convierte en un destino óptimo para las familias y los amantes del deporte".

"Una ciudad --ha apuntado Bellido-- que ha sabido adaptarse a los cambios y nuevas demandas de los turistas y que tiene muy claro el camino a seguir, que es el de un turismo de calidad, sostenible, el que viene y pernocta, disfruta de la gastronomía, compra en nuestros comercios...; el que viene e invierte, admira, cuida y convive de forma respetuosa". Y ha remarcado que "reconocimientos como este son un acicate para seguir trabajando y que Córdoba se consolide como un destino turístico único".