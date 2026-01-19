El alcalde de Córdoba transmite su "pesar y tristeza absoluta" por fallecidos, heridos y afectados en Adamuz

Minuto de silencio en la puerta del Ayuntamiento de Córdoba por el accidente de trenes en Adamuz. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha transmitido este lunes su "pesar, condolencias y tristeza absoluta" que desde este domingo "tiene todo el Ayuntamiento y la ciudad" por el descarrilamiento de trenes en el municipio cordobés de Adamuz, con "todas las víctimas, familiares y amigos afectados por la terrible tragedia", que "está teniendo una repercusión enorme también en la ciudad como centro administrativo y donde se está canalizando todo el operativo para atender a las familias".

En declaraciones a los periodistas tras un minuto de silencio en la puerta del Ayuntamiento, el regidor ha expresado su "solidaridad más absoluta con todas las víctimas de todos los familiares", al tiempo que ha elogiado la labor de los servicios de emergencia municipales en todo el operativo establecido.

Así, ha detallado que desde las 20,30 horas de este domingo se empezó a activar tanto a los bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis), Policía Local y Protección Civil para "llegar a la zona cero de la tragedia y atender". Y a quienes ha trasladado su "más absoluto reconocimiento y felicitación" y también que "la ciudad está con ellos, que han vivido momentos duros".

ATENCIÓN A AFECTADOS EN CENTROS

Igualmente, desde la tarde de este domingo también se atiende, a petición de la Dirección del Hospital Reina Sofía, "a las personas que se les dan de alta, porque tienen heridas más leves o un pronóstico mejor", de modo que son trasladadas al Centro de Educación Ambiental (CEA), que se ha acondicionado y se ha activado a Cruz Roja, dentro del plan de emergencia.

"Hay varias familias que han pasado allí la noche antes de que puedan ya regresar a sus hogares, a sus destinos", ha indicado el alcalde, quien ha agregado que "hoy siguen evidentemente llegando nuevas personas" tras ser atendidas en el Hospital Reina Sofía, de forma que "siguen teniendo allí su centro de atención temporal, mientras que se les facilita por parte de Renfe, de Adif o de Iryo el regreso a sus casas".

También desde este lunes, a petición de la Consejería de Interior y Emergencias de la Junta de Andalucía, se ha activado el Centro Cívico de Poniente Sur, en la Plaza de Toros, "como centro de atención a todos los familiares de víctimas, especialmente de aquellos que todavía están tratando de localizar a sus seres queridos", ha comentado, destacando que está "lo suficientemente cerca de la Ciudad de la Justicia y la Comandancia de la Guardia Civil".

AUTOBUSES LANZADERA DE CÓRDOBA A VILLANUEVA

Asimismo, Bellido ha apuntado que se realizan "todas las labores de apoyo necesaria en la Ciudad de la Justicia para organizar toda la movilidad de todo el tráfico alrededor y garantizar también la intimidad de las familias y que puedan acceder a todos estos espacios con intimidad", a la vez que "se organiza la movilidad a partir de este martes, para garantizar la movilidad para todos los autobuses que van a ejercer de lanzadera desde la estación de tren de la capital hacia Villanueva de Córdoba para que pueda seguir operando el tren".

Con lo cual, ha indicado que "se van a habilitar plazas para 30 autobuses en el entorno de la estación de autobuses y de la estación de tren, para que los usuarios puedan acceder cómodamente".

"Seguimos trabajando en todo lo que nos pide desde la Dirección de Emergencia de la Junta de Andalucía, porque la ciudad de Córdoba, que es el municipio más grande que estaba en el entorno de donde ocurrió el accidente, evidentemente está volcándose y a su disposición para todo lo que sea necesario", ha declarado.

En palabras del regidor, "es una tristeza enorme la que nos embarca a todos desde anoche", pero "también es cierto que estamos sabiendo responder a las necesidades por parte de los servicios de emergencia", y ha agradecido a la ciudadanía de Córdoba que "se ha volcado también en solidaridad primero con el hospital, con la donación de sangre, que ayer fue abrumadora la respuesta".

"Y luego, en lo que se está requiriendo por parte de los servicios de emergencia, ayer mismo ha sido un ejemplo de civismo, como en la salida del estadio de fútbol, que se cortó la salida de la autovía para no entorpecer a los vehículos de emergencia, especialmente a los sanitarios".

SUSPENSIÓN DE TODA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN FITUR

Preguntado por la Feria Internacional de Turismo (Fitur), prevista para esta semana en Madrid, el alcalde ha dicho que "igual que la Junta de Andalucía, suspendemos toda la actividad que estaba prevista". "Se mantiene la actividad puramente técnica y profesional, no va a asistir ningún concejal, se suspenden las presentaciones y los actos institucionales", ha precisado.

En cuanto a los efectivos en la zona, en la mañana de este lunes se ha producido un relevo de Bomberos en el lugar del accidente, con un sargento, un jefe de dotación, dos bomberos conductores y siete bomberos.

Desde Policía Local se ha procedido al cierre perimetral de la Ciudad de la Justicia a requerimiento de la autoridad judicial. La Calle Cantábrico. Total Isla Formetera un solo carril sentido salida.

Desde el Área de Movilidad, se reserva y señaliza el perímetro de la estación de buses, dado que se necesita espacio para unos 30 vehículos.