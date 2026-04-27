El alcalde de Córdoba ve "desproporcionado elevar a categoría un hecho grave, pero puntual" con pintada en Puente Romano

Equipo de limpieza de Sadeco ante las pintadas en el Puente Romano. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ve "desproporcionado querer elevar a categoría un hecho que es grave, pero que no deja de ser puntual en el Puente Romano para decir que hay que monitorizar con cámaras", ante la petición del PSOE después de las pintadas en la zona.

En una rueda de prensa, el regidor ha explicado que las cámaras se van a poner en torno al río Guadalquivir para "controlar y monitorizar cómo crece o baja, que eso sí causa verdaderos problemas, año tras año, como se está viendo".

Según ha expuesto, las pintadas no dejan de ser "hechos puntuales", porque "no es habitual que haya pintadas en el entorno del Puente Romano", de ahí que haya aseverado que "hay que responder con moderación, con sosiego y sin querer hacer de un problema puntual una categoría".

En este caso, ha comentado que hay un grupo de vigilancia con Policía Local, "que está claro que esta vez no lo detectó", pero que cree que "es suficiente medida para controlar los actos de vandalismo que se quieran hacer en el entorno".

Asimismo, ha subrayado que "lo más importante es el llamamiento a que la gente sea cívica", remarcando que "equivocamos el foco si lo ponemos en el control y no en el civismo".

En palabras del regidor, "es un acto que hay que investigar, porque es vandalismo en una zona Patrimonio de la Humanidad, y lo primero que hay que intentar es encontrar a los responsables y hacer un llamamiento a que esos comportamientos no se repitan si se hacen con ánimo de vandalizar, menos aún si alguno lo hace simplemente por diversión porque entiende que puede estar bien", y "tampoco está bien", de modo que "es donde hay que poner el foco".