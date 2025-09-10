El alcalde de Jaén defiende la cesión "beneficiosa" del servicio de recaudación a Diputación y afea "mentiras" del PP

JAÉN 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán (PSOE) ha defendido la cesión "beneficiosa" del servicio de recaudación a la Diputación y ha afeado "mentiras" al PP, al que acusa de haber "perdido el norte" al criticar que los regidores de la provincia mejoren la recaudación a través de la gestión de la Administración provincial.

En una nota, Millán ha denunciado que el portavoz 'popular' en el Consistorio, Agustín González, afirme que la cesión de la recaudación a la Diputación conllevará a la pérdida de cinco millones de euros a las arcas municipales, algo que "es literalmente falso".

Además, ha considerado "sonrojante" que "mienta" y, además, critique "una cesión beneficiosa a todas luces", a la que se han acogido 94 municipios de la provincia, incluidos de su partido, "ante los datos constatados de eficiencia en la gestión".

En este sentido, ha lamentado que González "critique la autonomía de los alcaldes de los municipios que tanto de su partido como desde otros opten por la cesión de la recaudación a la Diputación", con lo que ha advertido del "alcance" que puede tener esta polémica.

"O se quiere erigir como un nuevo líder provincial que quiere abrir la batalla de levantar el servicio de recaudación o no entiendo el posicionamiento contra los alcaldes del portavoz del PP", ha manifestado.

Millán ha destacado que se va a hacer "como lo hacen 94 alcaldes y alcaldesas, la gran mayoría del PP, que están contentos y reconocen las ventajas de este sistema". "Nosotros hacemos también servicios a la Diputación, como el de bomberos y ellos nos van a apoyar en otros como este, porque nos beneficiamos y porque es más eficiente", ha apostillado.

"No solo no perdemos, sino que el Ayuntamiento ingresa cinco millones de euros extra porque mejora sus niveles de recaudación y, además, esta cesión permite disponer de un millón de euros anuales para inversiones que hacer en la ciudad, obras y equipamientos que necesitamos y que nos permite este acuerdo y que por nuestra situación de endeudamiento no podríamos hacer, algunas como las de saneamiento en los barrios. Es un acto administrativo de lo más normal", ha recalcado.

A ello ha sumado que estas ventajas con la recaudación "permiten el refuerzo de los servicios municipales, también a través del personal". "Desde esa perspectiva ganamos y que no quepa duda de que, si no fuera así, no habríamos dado este paso, que hacemos como han hecho otros alcaldes de su partido, del PP, y de otros, que han optado por este servicio", ha insistido Millán.

Así las cosas, ha pedido al portavoz del PP "que no diga mentiras y no haga declaraciones de este tipo porque demuestran su desconocimiento de la administración provincial y del Ayuntamiento", cosa que, sin embargo, ha dicho no sorprenderle.

Tras considerar que "pone los intereses del PP por encima de los de la ciudad", le ha instado a "que no suelte más bulos y mentiras, que respete a las y los jiennenses".

Por su parte, la primera teniente de alcalde y edil de Presidencia, María Espejo (JM+), ha recordado que el PP aprobó en su día la cesión de la recaudación por vía ejecutiva al Ministerio de Hacienda, por lo que no entiende esta polémica.

"Es un bulo, un discurso del miedo instalado, con algo que no debe ser malo, todo lo contrario, es muy bueno, estamos trabajando con los informes de órganos como el CES local o el Colegio de Economistas, por tanto no estamos dando palos de ciego con este tema", ha declarado la edil.