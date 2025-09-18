El alcalde de Jaén muestra su respaldo y apoyo institucional a la UJA pese a los "agravios" de otras administraciones

El alcalde Julio Millán junto con concejales del gobierno local en el acto de apertura del curso en la UJA - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán (PSOE), ha mostrado Ayuntamiento de Jaén "el respaldo y apoyo institucional" del Ayuntamiento de Jaén a la Universidad de Jaén (UJA) pese a los "agravios" de otras administraciones.

Así lo ha indicado Millán coincidiendo con la apertura oficial del curso académico que ha tenido lugar en el Campus de Las Lagunillas donde da comienzo "un curso importante para la UJA, un curso más en el que se siguen dando pasos cruciales para que nuestra universidad siga siendo referente educativo, formativo, pero también económico ligado al sector empresarial de nuestra provincia".

Millán, que ha asistido junto a concejales y concejalas del equipo de gobierno municipal a la apertura de este curso que "coincide con un momento crucial, en el que hemos visto como el que termina, ha sido un año difícil para una UJA que ha sido atacada, desde el punto de vista presupuestario, y desde el punto de vista de la denegación de ese grado de Biomedicina por parte de la Junta de Andalucía".

Frente a ello, el alcalde ha contrapuesto el trabajo hecho desde el Ayuntamiento de Jaén donde se trabaja "para dar respuesta a una demanda pendiente desde hace más de 25 años para que la Universidad pueda contar con la cesión de ese espacio, de suelo, junto al actual campus en el que la institución pueda seguir planificando su futuro, en que pueda seguir avanzando" ya que el Ayuntamiento adeuda a la UJA más de 120.000 metros de terreno.

Junto a ello, Millán ha recordado que ya se ha avanzado también en la cesión de esa parcela de más de 2.500 metros cuadrados para que la Universidad pueda llevar a cabo una residencia de estudiantes en el centro histórico de la ciudad, residencia que tanta falta hace para aquellos universitarios que vienen de fuera de Jaén y de diferentes puntos de España y que tanto va a ayudar a darle vida al centro de la ciudad".

Millán ha concluido mostrando "la máxima colaboración posible para seguir fortaleciendo" a la UJA. En la misma línea se ha pronunciado la primera teniente de alcalde, María Espejo (MM+), que ha incidido en esa "estrecha colaboración del Ayuntamiento con la Universidad en temas cruciales de desarrollo, así como en la organización de actividades formativas y docentes y eventos que enriquecen la vida académica y cultural de la ciudad y que este año se ha visto especialmente reforzada con la organización por parte de la UJA de un programa expresamente destinado a difundir el 1.200 aniversario de la capitalidad de Jaén".