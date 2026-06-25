El alcalde de Jaén reivindica la defensa activa de los derechos Lgtbi+ frente a discursos que cuestionan la diversidad

Asistenes al acto organizado por el Ayuntamiento con motivo del Día Internacional del Orgullo Lgtbi+. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha reivindicado la defensa activa de los derechos Lgtbi+ frente a los discursos que cuestionan la diversidad, al tiempo que ha reafirmado el compromiso la capital como una ciudad "donde nadie tenga que vivir con miedo a ser quien es".

Así lo ha puesto de relieve este jueves en el acto institucional organizado por el Ayuntamiento con motivo del Día Internacional del Orgullo Lgtbi+. Un acto que también ha contado con la concejala de Igualdad, Eva Funes, y otros miembros de la Corporación municipal, además de representantes de otras administraciones y representantes de colectivos sociales y asociaciones.

El regidor ha reivindicado la necesidad "de proteger los derechos conquistados y seguir avanzando en igualdad ante el resurgimiento de discursos que cuestionan la diversidad y la convivencia" en una jornada marcada por el lema de este año: '¡A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia', que representa una llamada a visibilizar la diversidad en los espacios compartidos y a mantener una defensa activa de los derechos y libertades de todas las personas.

Durante su intervención, ha señalado que el Orgullo sigue siendo una cita necesaria porque "los derechos nunca deben darse por garantizados" y ha advertido de que "la aparición de mensajes excluyentes o discriminatorios exige una respuesta firme desde las instituciones y desde el conjunto de la sociedad".

Al hilo, ha considerado que la igualdad debe traducirse en hechos concretos y estar presente en ámbitos tan cotidianos como la educación, la sanidad, el empleo o la atención pública. "No puede depender del código postal ni quedarse en una declaración de intenciones. Tiene que notarse en la vida diaria de las personas", ha afirmado.

Además, ha puesto el foco en aquellas realidades que históricamente han tenido una menor visibilidad dentro del propio colectivo Lgtbi+, como las personas intersexuales o no binarias, y ha recordado que la defensa de los derechos se fortalece cuando se construyen alianzas con otros movimientos sociales comprometidos con la dignidad humana y la igualdad.

En clave local, Millán ha destacado que Jaén es una ciudad que ha sabido crecer desde la pluralidad y el respeto y ha reafirmado el compromiso municipal para seguir construyendo espacios seguros donde todas las personas puedan desarrollar su vida con libertad. "Queremos una ciudad en la que nadie tenga que ocultarse, justificarse o sentir miedo por ser quien es", ha apostillado.

El alcalde también ha tenido palabras de reconocimiento para las entidades que trabajan durante todo el año en la defensa de los derechos Lgtbi+, como Somos de Colores, Chrysallis Andalucía, Arco Iris, la Federación Andaluza Lgtbi y AASA, al tiempo que ha valorado la estrecha colaboración que mantienen con el Ayuntamiento, especialmente a través de la Concejalía de Igualdad.

MESA LOCAL

Por su parte, la responsable de esta área ha aludido a la creación de una Mesa Local de Diversidad LGTBI, un espacio donde esetán representadas las administraciones públicas, las entidades sociales, los sindicatos, las universidad y el conjunto de agentes comprometidos con la igualdad y los derechos humanos.

"Esta mesa se ha convertido en un lugar un punto de encuentro permanente de diálogo, coordinación y propuesta, abierto a entidades, colectivos, profesionales y ciudadanía", ha comentado Funes.

Asimismo, ha recordado que entre sus objetivos se encuentran impulsar acciones contra la Lgtbifobia, promover la educación en valores de igualdad y diversidad, visibilizar las desigualdades que históricamente han sufrido la comunidad Lgtbi y dar voz a suslegítimas reivindicaciones.

La edil ha cerrado su discurso subrayando que "desde el Ayuntamiento de Jaén no hay espacio para el odio, la discriminación ni la intolerancia". "Queremos una ciudad donde nadie tenga que esconder quién es. Una ciudad donde cada persona pueda vivir con libertad, seguridad y dignidad", ha declarado.

MANIFIESTO

El encargado de leer este año el manifiesto del Orgullo 2026 ha sido Luis Carlos Cañada, de la entidad Somos de Colores. En él se ha recordado "a quienes abrieron camino" y "lucharon cuando la diversidad era castigada".

"A quienes fueron expulsadas de sus hogares, de sus trabajos o de sus comunidades por el simple hecho de ser quienes eran. A quienes vivieron ocultándose para sobrevivir. A quienes nunca pudieron vivir libremente su orientación sexual, su identidad o expresión de género. A quienes ya no están y a quienes hicieron posible que hoy podamos caminar con más libertad", recogía el texto.

De igual modo, durante su lectura, se ha hecho referencia a "la ultraderecha, al fascismo y a quienes pactan con ellos" para decirles "que no se atrevan a poner sus manos" sobre los derechos del colectivo.

"Que no se atrevan a poner sus manos sobre nuestras vidas. Que no se atrevan a poner sus manos sobre nuestra libertad, nuestra identidad o nuestra forma de amar", ha recalcado.