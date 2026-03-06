El alcalde de Jaén subraya el compromiso de Bomberos con la ciudadanía y anuncia la convocatoria de once nuevas plazas

Acto con motivo del Patrón del Cuerpo de Bomberos. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha destacado el trabajo, la contribución y el compromiso" del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) con la ciudadanía, al tiempo que ha apuntado que el Ayuntamiento trabaja para convocar "en este primer semestre del año" al menos once nuevas plazas.

Así lo ha indicado este viernes en el acto celebrado con motivo del Patrón del Cuerpo de Bomberos, San Juan de Dios, una cita en la que ha subrayado el compromisos del equipo de gobierno (PSOE-JM+) "con la mejora de las dotaciones y, sobre todo, con las medidas para incrementar los efectivos".

En su intervención, ha puesto de relieve el trabajo conjunto realizado de manera sistemática con el Cuerpo de Bomberos y la complicidad de la Policía Local, según ha informado el Consistorio jiennense.

"En especial, en ocasiones de emergencias y situaciones excepcionales como las vividas estos últimos meses con el tren de borrascas o el apagón, en el que esa coordinación y trabajo conjunto que hemos engrasado, estoy convencido de que ha salvado vidas", ha afirmado.

Coincidiendo con la celebración, ha anunciado que el área de Seguridad va a seguir invirtiendo en la dotación, mejora y modernización de los medios técnicos del parque para un trabajo más efectivo. Además, desde Personal se trabaja "para que en este primer semestre del año podamos convocar las, al menos, once nuevas plazas del Cuerpo de Bomberos de Jaén que la plantilla viene demandando".

"En este tiempo convulso que nos ha tocado vivir, hemos tenido oportunidad de coincidir en la gestión de momentos complicados para esta ciudad y me ha permitido estar más cerca de vuestro trabajo, entender lo vocacional que es esta profesión y cuánto contribuye en esta ciudad", ha reconocido.

Se ha referido a la pandemia, el apagón, a la reciente "amenaza de derrumbe de un edificio en la calle Unicef o el tren de borrascas. Momentos en los que, según ha añadido, estos profesionales han ido "más allá" de su responsabilidad e, incluso, desplazarse a León para colaborar ante los incendios.

En definitiva, han sido "meses complicados", en los que el Cuerpo de Bomberos, del que forma parte esencial en la gestión de las emergencias Protección Civil", del que tampoco ha querido olvidarse el alcalde, han estado presentes "en cada evento e incidencia que afecta a la ciudad".

"Creo que no ha habido alcalde que haya pisado más el parque de bomberos que yo y esto me ha permitido conoceros a muchos de vosotros, vuestra labor y también las posibilidades que tiene vuestro día a día y la importancia de cuidar los medios con las que la lleváis a cabo", ha incidido.

Así, tras señalar que este año han cambiado a rojo la uniformidad, ha apuntado que "quedan pendientes equipamientos que ayuden a una mejor gestión de las emergencias" o los simulacros, "que tan importantes son".

En la misma línea se ha pronunciado la concejala de Seguridad Ciudadana, María del Carmen Angulo. "Durante las situaciones especiales de emergencia que nos ha tocado vivir estos meses de gobierno, puedo decir, sin miedo a ser demasiado alarmista, que el trabajo desarrollado por los agentes ahí fuera, con la coordinación que hemos mantenido en la sala de juntas de la segunda planta de este edificio donde hemos constituido en varias ocasiones el Cecopal, ha salvado vidas", ha declarado.

CERCA DE UN MILLAR DE ACTUACIONES

Por su parte, el jefe del Cuerpo de Bomberos, Antonio Tobaruela, ha cifrado en "cerca de 1.000 las intervenciones destacadas de este último año". La atención de incendios, los rescates y salvamentos y las asistencias técnicas han sido las actuaciones más importantes en un ejercicio en el que el Parque de Bomberos cumple su 30º aniversario.

El acto institucional celebrado en el Parque de Bomberos ha concluido con la entrega de varias distinciones, entre ellas, la placa conmemorativa a los bomberos David Gómez y Manuel Troyano por cumplir 25 años ininterrumpidos de servicio en el cuerpo.

También han recibido un reconocimiento las Voluntarias de Protección Civil, coincidiendo con el 8 de marzo. Además, la asociación deportiva y cultural San Juan de Dios ha entregado un reconocimiento a la familia del bombero Juan Vilches Moya, recientemente fallecido, y los bomberos jubilados en el último año.