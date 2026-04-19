El alcalde de Jaén tacha de "vergüenza" que la Junta eluda enviar el informe de la Termas de Jabalcuz por su "volumen"

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JAÉN 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Después de dos cartas remitidas a la Junta de Andalucía por el alcalde de Jaén, Julio Millán, solicitando el estudio de viabilidad sobre las Termas de Jabalcuz, la respuesta ha llegado invitando a los responsables municipales a consultarlo en las dependencias de la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente "dado el volumen de la información solicitada", algo que el alcalde ha tachado de "vergüenza".

En la contestación a la petición formulada por el alcalde, se le indica que se pueden poner en contacto con la Delegación --se facilita un teléfono y un correo electrónico-- para establecer la fecha de la visita.

El estudio reclamado desde el Ayuntamiento, y que ha sido realizado por una empresa, fue anunciado por el Gobierno andaluz como el primer paso para abordar la intervención en este conjunto declarado bien de interés cultural (BIC) y que actualmente está adscrito a la Junta de Andalucía.

Fue en julio de 2024 cuando el entonces consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, se comprometió con el entonces alcalde de Jaén, Agustín González (PP), a realizar de manera "inminente" un estudio que está en manos de la Consejería desde diciembre de 2024 y que estudia desde entonces, según se ha indicado en varias ocasiones desde la Junta de Andalucía.

"Es una vergüenza que en pleno siglo XXI no encontremos que una Administración que en teoría hace una actividad para cooperar con otra, diga que no puede enviarla porque digitalmente no se puede enviar", ha indicado el alcalde a Europa Press. Para Millán se trata de un argumento "insostenible" con el que se demuestra "la poca voluntad de cooperación y de acción de la Junta en la ciudad de Jaén".

En todo caso, Millán ha incidido en que, por encima de todo, lo que se quiere desde el Ayuntamiento de Jaén es que "la Junta cumpla con su compromiso de adecuar las termas, de invertir en estas termas, tal como prometió en sus programas electorales, tal como comprometió con los vecinos".

El alcalde ha ido más allá, ha subrayado es que lo importante es que la Junta lo haga ejecutándolo directamente o a través de colaboración público-privada, que "es lo que puede entender que dimana de este estudio que ejecutó la Junta de Andalucía" tras adjudicarlo a la empresa Duro Almazán por 12.085 euros (IVA incluido).

"Lo que le animo en este caso es a que lo ejecute, lo hagan cuanto antes", ha dicho el alcalde, aunque también ha indicado que "estaría bien que el Ayuntamiento lo conociera, pero que si no lo conoce es una cuestión secundaria" porque "si lo pueden hacer directamente, lo importante es que se haga".

Las Termas de Jabalcuz son un complejo de baños termales y jardines, situados en el cerro del mismo nombre, a unos seis kilómetros de la ciudad de Jaén.

A principios de 2008, la Junta de Andalucía adquirió por un millón de euros el conjunto a Caja Granada e inició el proceso para garantizar su protección a través de la declaración como bien de interés cultural, algo que ocurrió el 14 de julio del mismo año. Además, lo cedió al Ayuntamiento por un plazo de 50 años con el fin de que esta administración local se encargara de su rehabilitación.

En 2013, el equipo de gobierno del PP, con José Enrique Fernández de Moya como alcalde, tomó la decisión de devolver a la Junta de Andalucía las Termas de Jabalcuz, dejando así sin efecto un anterior acuerdo, de 2009, que consignaba la titularidad municipal de este espacio durante medio siglo.

Entre 2015 y 2016, la Junta de Andalucía destinó cerca de medio millón de euros para intervenir en el entorno y acometer unas obras de consolidación del edificio principal, pero desde entonces no se ha actuado en este conjunto, más allá de labores puntuales de limpieza y mantenimiento por parte del Ayuntamiento.

A finales de 2021, el pleno del Ayuntamiento, con el PSOE en el gobierno local, aprobó que la Junta revirtiera a la ciudad este edificio "acompañado de un plan de inversiones para su conservación y puesta en valor".

Las Termas de Jabalcuz ocupan una extensión de 36.634 metros cuadrados e incluyen el balneario, las termas y unos jardines diseñados en 1925 por Cecilio Rodríguez, que proyectó la Rosaleda del Retiro en Madrid.

La presencia de baños termales en Jabalcuz se documenta desde inicios del siglo XVII. En 1781, el Consistorio decidió unirlos a la ciudad de Jaén mediante un camino carretero que supondría el inicio de diversas actuaciones por parte de los cabildos municipal y catedralicio.

El deán Martínez de Mazas, principal impulsor de la urbanización de la zona, ordenaría la construcción de una plazoleta con casas para los bañistas y una ermita dedicada a los Santos Cosme y Damián. La época de máximo esplendor económico del balneario abarca desde las últimas décadas del siglo XIX hasta la primera mitad del XX.