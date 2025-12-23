Alcalde de Jaén teme otra paralización del tranvía tras quedarse Alsa fuera de la explotación por algo "incomprensible"

Archivo - Tranvía de Jaén funcionando en pruebas - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

JAÉN 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán (PSOE), ha dicho temer que pueda haber "una nueva paralización" de la puesta en marcha del tranvía, después de que la UTE de la que formaba parte Alsa, concesionaria del autobús urbano en la ciudad, ha quedado fuera del proceso para adjudicar su explotación.

Así lo ha afirmado este martes a preguntas de los periodistas una vez que la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha revocado la propuesta de adjudicación definitiva a favor de la UTE Nex Continental Holdings SLU Alsa Ferrocarril SAU National Express Rail Gmbh por no entregar una documentación y presentarla "fuera del plazo concedido para la subsanación".

"Si hay firmado un convenio, en el que nosotros estamos pagando ya la parte de la mejora de infraestructura para ponerlo en marcha en el año 2026, donde hemos recogido una cuantía importante para ejecutar en 2026, un contratiempo de este tipo, me hubiera gustado conocerlo de la mano de la Junta de Andalucía. Más si cabe, cuando es un hecho que se conocía de la semana pasada", ha comentado el regidor.

Al hilo, ha aludido a la "envergadura" de este procedimiento, con una licitación por cerca de 18 millones de euros, donde "el Ayuntamiento aporta el 25 por ciento", y ha lamentado que, "ante una situación tan accesoria como la que se plantea", pueda haber "una paralización nuevamente de la puesta en marcha del tranvía".

"Yo no lo llego a comprender y entiendo que la ciudadanía tampoco lo comprende. No me lo puedo explicar. No me cabe en la cabeza que se deba únicamente a una cuestión administrativa. Mi experiencia, la experiencia de todos los procedimientos que se han llevado a cabo en todos los lugares de España, me lleva a decir que algo está fallando o existe una mano negra o quien pueda hacer que haga para que el tranvía no se ponga en marcha y los jiennenses no lo disfrutemos", ha declarado.

En este sentido, Millán ha considerado que se está "ante una nueva paralización del tranvía por un asunto inexplicable, incomprensible y que, de haber puesto voluntad, no hubiera habido lugar a ello".

Sobre este asunto se ha pronunciado, además, la primera teniente de alcalde, María Espejo (Jaén Merece Más), para la que se trata de un hecho que "entristece en el sentido de que hubiera sido más eficaz si Alsa, que tiene también el contrato de transporte de autobús urbano, hubiera también gestionado el tranvía", porque llevaría a "una facilidad a la hora de la gestión".

"También nos sorprende bastante que la Junta de Andalucía en sus licitaciones no haga más que subir los precios", ha señalado. Se ha referido a la Ciudad de la Justicia, "con un proyecto de 180 millones de euros y van ya por 300 y algo millones", y "ahora con el tranvía aceptan la oferta mucho más cara, del 22 por ciento más cara", que la presentada por la UTE de Alsa.

A ello ha sumado la concejala, igualmente, que esta situación "pueda ser un nuevo retraso" para poder ver en funcionamiento este sistema de transporte "tan esperado por la ciudad".

"Ya no lo tenemos para Navidad, ya anunciaron que lo tendríamos para 2026 y me preocupa bastante que tampoco lo tengamos al final en el 2026. Así que nosotros tampoco entendemos este criterio que han tomado, si es técnico o al final priman los intereses políticos", ha concluido.