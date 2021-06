El alcalde de Quesada (Jaén) deja el Ayuntamiento tras 30 años con una defensa de la "noble" política municipal

QUESADA (JAÉN), 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Quesada (Jaén), Manuel Vallejo (PSOE), ha dicho adiós este sábado a 30 años dedicados al Ayuntamiento, 24 de ellos como alcalde y seis como concejal, y lo ha hecho con una defensa del "noble quehacer" que supone la política municipal, la "del cara a cara con los problemas del ciudadano".

En su despedida, y aunque se trata de una "tarea inacabable" y "quedan muchas cosas por hacer", ha hecho un balance "muy positivo" de este periodo. "Quesada es hoy un pueblo moderno, más habitable y con mejores servicios públicos que nunca", ha afirmado en su intervención durante el pleno extraordinario en el que se ha dado cuenta de su renuncia al cargo ante su jubilación y por "responsabilidad" ante el "cansancio" que reconocido tener.

La sesión, que se ha celebrado en la Casa de la Cultura para facilitar el cumplimiento de medidas anticovid y ha durado apenas media hora, ha contado con autoridades como la subdelegada del Gobierno, Catalina Madueño; el presidente de la Diputación, Francisco Reyes, y alcaldes de la comarca.

Arropado también por su familia y vecinos, Vallejo ha explicado que comenzó este mandato con la ilusión de agotarlo, pero la pandemia de la Covid-19 le ha "hecho reflexionar sobre la fugacidad de la vida" y ha decido acortar los plazos e iniciar "el merecido descanso".

"Prácticamente toda mi vida, desde los 30 años hasta hoy, la he dedicado a este noble quehacer que es la política, la política del cara a cara con los problemas del ciudadano que es la política municipal", ha afirmado, no sin añadir que su "obsesión" diaria ha sido trabajar por Quesada y todos quesadeños.

Al respecto, ha considerado que "un alcalde tiene que estar en su pueblo" y "no se puede desempeñar dos cargos a la vez", de ahí que no ha aceptado ofertas "de fuera". Ha reivindicado, igualmente, la política con mayúsculas frente al "bajo perfil de algunos políticos que utilizan la descalificación, el insulto, el enfrentamiento y la mentira como estrategia para eliminar al adversario y alimentar el odio y la crispación, que son los peores consejeros para una democracia" y por lo que "mucha gente se decepciona y se aleja de la política.

"Haber sido alcalde de Quesada, además de un grandísimo honor y un orgullo, ha sido una oportunidad, no sólo para llevar a cabo proyectos e iniciativas para Quesada y sus aldeas, sino para algo mucho más importante, que ha sido el poder conocer a mis vecinos, estar con ellos y saber cómo piensan", ha subrayado, no sin agregar que siempre ha tratado de "ser cercano, respetuoso, escuchar a la gente, y no cultivar el odio".

GESTIÓN

Con respecto a la gestión, ha indicado que "será el tiempo y los vecinos los que tengan la última palabra", aunque ha matizado que ha "procurado dedicar el mismo empeño a las cosas pequeñas, con poco glamour geopolítico", como el arreglo de baches, que "a las cosas grandes que Quesada guardará en su disco duro".

Entre ellas, ha aludido a la ITV, el embovedado del Barranco de los Burros y la Fuente de los tres caños, el encauzamiento de las Quebradas, la depuradora, Castillo de Tíscar y Pilón Azul, los museos Zabaleta, Miguel Hernández y José Luis Verdes, el pabellón y guarderías de Quesada y Collejares, la residencia de discapacitados, el centro de servicios sociales, el campo de fútbol, el puente sobre el Guadiana Menor, el Pilón Azul entre Don Pedro y Belerda, el centro de salud y la "mejora de la situación económica" del Ayuntamiento.

No obstante, ha habido también "episodios duros y difíciles de afrontar", como las obras en el hábitat rural diseminado, la crisis económica de 2008, los incendios de la Dehesa y el Monte del Caballo o la actual pandemia de Covid-19.

"Todos pasamos y mi tiempo ha pasado. Lo que no pasará nunca es el afecto y el cariño que siento por este pueblo. Quesada y sus gentes han sido la verdadera causa por la que un día me animé a trabajar por ella desde la política. A los que añadiría el honrar la memoria de mis abuelos y de mis padres", ha señalado.

Al respecto, ha resaltado que "para que esa causa no cambie", deben hacerlo las personas, "dando un paso al lado para que los compañeros más jóvenes tomen el relevo". Por ello, "por responsabilidad" ha llegado la hora de dejar el cargo. "Quesada necesita un nuevo impulso para el que yo no me veo con la frescura y la fuerza necesaria", ha apostillado.

AGRADECIMIENTOS Y NUEVA ETAPA

Por último, ha tenido palabras de agradecimiento tanto para sus compañeros del PSOE y de los distintos gobiernos que ha liderado, como para los de los partidos que han estado en la oposición (IU, PA y PP). A todos los ha situado como "ejemplo de generosidad" y "dignos de admiración en unos momentos de devaluación premeditada y alevosa de la política" en los que "la política municipal es la mejor valorada por la ciudadanía".

Igualmente, ha expresado su gratitud a los funcionarios y trabajadores del Ayuntamiento; a las demás administraciones (Subdelegación del Gobierno, Junta de Andalucía y Diputación de Jaén), sin cuyo apoyo y colaboración "la gestión municipal hubiera sido mucho más difícil", y "sobre todo" a los vecinos por su confianza.

No ha olvidado tampoco a su familia, momento en el que se ha emocionado especialmente y ha recibido el aplauso de los asistentes. Ha dicho estar "orgulloso" de ella porque "han sabido llevar parte de carga del cargo con entereza, con sabiduría y con discreción incondicional sobre todo cuando más lo necesitaba".

Ante la nueva etapa que se abre ahora en la Corporación Municipal, ha destacado que tendrá "un nuevo alcalde más joven y más capacitado" --en alusión al teniente de alcalde José Luis Vílchez-- , al que ha deseado "la mayor de las suertes en su difícil, pero apasionante trabajo". Además, le ha trasladado las palabras que él recibió de su madre cuando accedió a la Alcaldía: "sé honrado, humilde y haz todo lo que puedas".

Vallejo ha concluido entregando el bastón de mando, las llaves de la Alcaldía, el teléfono, el ordenador y un acta de arqueo que refleja la situación saneada de las arcas municipales así como su "epitafio político": "Cuando yo me dediqué a la política, no se odiaba al adversario".

GRUPOS

Antes de la intervención de Vallejo, una vez la Corporación ha tomado conocimiento de la renuncia, los portavoces del PP y PSOE han dedicado unas breves palabras al ya exalcalde, que también deja el acta de concejal. La 'popular' Yolanda Marcos, ha señalado que "llega a su fin la era Manolo" y, tras señalar que "no es buena la perpetuación en un cargo", le ha dicho que "lo que está claro es que quieres a tu pueblo y has luchado mucho por él".

La edil ha aludido a las "alegrías" que supone esta responsabilidad, pero también una "dedicación completa y estar "en el punto de mira continuamente". Además, ha defendido la labor de fiscalización como oposición y ha valorado que estos dos años han sido "un periodo constructivo, sin crispación", en el que ambos partidos han expresado sus posturas, pero con "diálogo, por lo que ha primado es el bien de Quesada". Finalmente, le ha deseado que disfrute la nueva etapa que comienza ahora.

Por su parte, el teniente de alcalde socialista y candidato a sucederle en la Alcaldía, José Luis Vílchez, ha destacado la "excepcional" trayectoria de Vallejo y ha aseverado que puede sentirse satisfecho porque ha "forjado una nueva Quesada, más próspera, moderna e igualitaria" que deja "en las circunstancias más óptimas" para que otros sigan trabajando" para hacerla avanzar.

El concejal ha manifestado su "gratitud y admiración por las aportaciones" del exregidor, al que ha apuntado que se puede "ir con tranquilidad porque no van a quedar huérfanos", ya que se queda su equipo, "un grupo comprometido" que va "a estar a la altura de las circunstancias" en esta nueva etapa.