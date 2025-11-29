El alcalde sitúa los Premios Literarios 'Jaén' como "referente" tras alcanzar su 41 edición

El alcalde de Jaén, Julio Millán, en la noche del viernes en la entrega de los Premios Literarios 'Jaén'. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán, participó este viernes en el acto de entrega de los Premios Literarios 'Jaén' de CajaGranada Fundación y CaixaBank, una cita que este año alcanza su 41 edición. El alcalde ha destacado la fortaleza de esta convocatoria, para la que, en la presente edición, se han recibido este año 229 obras inéditas en las categorías de Novela, Poesía y Narrativa Juvenil.

Para Julio Millán, "los Premios Literarios Jaén son uno de los referentes literarios más importantes del país" y hacen que "Jaén esté en el mapa", por lo que ha expresado el reconocimiento y la gratitud de la ciudad de Jaén a la entidad que los impulsa "por su apuesta estratégica y sostenida por la cultura, que ha permitido proyectar a Jaén durante más de cuarenta años como una ciudad comprometida con la literatura", según una nota del Ayuntamiento.

Ha agradecido a CajaGranada Fundación y CaixaBank su apoyo continuado a estos prestigiosos premios y ha destacado que "las entidades financieras pueden y deben ser también instrumentos de promoción cultural, y esta labor es un ejemplo de responsabilidad social".

Ha subrayado que "la importante participación que registra el certamen evidencia la vitalidad de la creación literaria y la capacidad de atracción de estos premios" y ha enfatizado la importancia de la narrativa juvenil, "que nos permite conocer a autores y autoras noveles que aportan obras frescas y originales y que se convierten en referencia e inspiración para otros muchos chicos y chicas".

El alcalde ha felicitado a los ganadores de este año: Salvador Gutiérrez Solís, ganador de Novela con 'La estrategia del impostor', José Manuel Fajardo González, ganador de Poesía con 'Perfecta sombra', y María José Bausá Giménez, ganadora de Narrativa Juvenil con 'El reino de olvido', y les ha agradecido "sus libros, su voz y su capacidad para recordarnos que siempre queda espacio para la palabra bien dicha".

El alcalde ha querido reconocer expresamente la labor de los jurados de las distintas categorías, a quienes ha agradecido su trabajo riguroso y generoso a la hora de seleccionar las obras ganadoras entre cientos de manuscritos anónimos.

Ha destacado el prestigio de las personas que acompañan la cita cada año, como la escritora Elvira Lindo, encargada en esta ocasión de impartir la conferencia anual, "una voz consolidada que convierte la palabra en espejo de la sociedad y en refugio para generaciones de lectores".