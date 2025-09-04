Los alcaldes socialistas afean la "falta de compromiso" del PP en Diputación y reclaman fondos incondicionados

GRANADA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los regidores socialistas que forman parte del Consejo de Alcaldes de la Diputación de Granada han mostrado este jueves su decepción tras la reunión de este foro, en el que el presidente de la institución provincial y del PP granadino, Francis Rodríguez, ha presentado programas que "no atienden a las necesidades reales de los municipios de la provincia". En este contexto, han denunciado públicamente la "falta de compromiso" de los populares y han reclamado fondos incondicionados para los ayuntamientos.

Tras censurar que "tampoco haya atendido las solicitudes de ayuda de muchos ayuntamientos de la provincia", los representantes socialistas han trasladado a Rodríguez que "no se puede gobernar con programas partidistas que discriminan a la mayoría de los pueblos de Granada, puesto que limitan el acceso a recursos económicos destinados a garantizar la igualdad de oportunidades en el territorio", según ha detallado el PSOE en una nota de prensa.

"Los municipios necesitamos recursos para mejorar los servicios públicos de nuestra población, no limosnas que no solucionan nada", han subrayado los alcaldes. En este foro, el PSOE está representado por los regidores de Santa Cruz del Comercio, Ángeles Jiménez, de Gualchos-Castell de Ferro, Toñi Antequera, de Armilla, Loli Cañavate, de Cuevas del Campo, Carmen Rocío Martínez, de Dúrcal, Julio Prieto, de Escúzar, Antonio Arrabal, de Fuente Vaqueros, José Manuel Molino, y de Capileira, José Fernando Castro.

Todos ellos han criticado que el equipo de gobierno "se llene la boca con la lucha contra la despoblación mientras sus políticas, en la práctica, benefician a los grandes municipios que ya cuentan con recursos. Este proceder deja atrás a los pequeños pueblos que más apoyo necesitan".

Asimismo, han vuelto a exigir que los 140 millones de euros de remanentes de la institución provincial "repercutan en todos los municipios a través de fondos incondicionados y no mediante programas sectarios con nombres y apellidos". Los alcaldes han coincidido en que "seguirán defendiendo una igualdad de trato para todos los pueblos. La Diputación no puede ser una herramienta de propaganda del PP, debe servir por igual a los municipios granadinos".