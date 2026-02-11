La alcaldesa de Granada pide a Transportes que la ciudad no "se quede atrás" en la recuperación del tren

Archivo - La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, en imagen de archivo - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

GRANADA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha lamentado que la ciudad "se quede atrás respecto a la recuperación de las conexiones" ferroviarias después del accidente de Adamuz (Córdoba), que dejó suspensión de líneas y afecciones en el servicio en toda Andalucía, y ha pedido por escrito explicaciones al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que entiende ha de proceder a la misma de una forma "transversal y equilibrada".

En declaraciones a los medios este miércoles, Carazo (PP) ha dicho no entender "por qué siempre afecta de una forma más negativa" a Granada la toma de "esas decisiones vinculadas a sus conexiones" por tren "respecto a otras ciudades que son cercanas" como, ha citado, Málaga y con Sevilla.

En casos como este del accidente que conllevan "decisiones sobrevenidas", en opinión de la regidora granadina, el objetivo del Gobierno no debe "denotar, como se ha hecho, que a Granada se la vuelve a perjudicar". Carazo ha indicado que "no tiene ninguna lógica" que se den viajes de "hasta seis horas a Madrid, incluso el no poder ir y volver en el mismo día".

Ha enfatizado en este contexto "el daño que se hace a la ciudad, a sus sectores productivos, a su turismo, a toda la actividad económica" y ha informado del envío de un escrito en la mañana de este miércoles al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible explicaciones sobre los motivos de sus decisiones en este asunto. "Es momento de alzar la voz", ha aseverado Carazo, quien entiende que la cuestión "tampoco se resuelve fortaleciendo la conexión con Iberia" del Aeropuerto Federico García Lorca.

Aunque "parece que es una decisión política", si hay un motivo operativo para la forma en que se está diseñando la reconexión "se tiene que explicar el porqué de esa decisión", que entiende la alcaldesa "tampoco se ha intentado equilibrar" al haber tren con Madrid con "horarios ilógicos, improcedentes y con un tiempo de duración larguísimo".

Por último, la alcaldesa ha dado cuenta de que ha encargado a su grupo la preparación de una moción para su presentación en el pleno del Ayuntamiento de Granada, esperando "tener el apoyo de todos los grupos" para que salga adelante como una declaración institucional. "Así se la voy a ofrecer pensando en el beneficio de nuestra ciudad", ha remachado.