La alcaldesa de Granada propondrá la Medalla de Oro al Mérito de la ciudad a la esquiadora paralímpica Audrey Pascual

El anuncio lo ha hecho la regidora en la recepción institucional ofrecida este lunes en el Ayuntamiento a la medallista olímpica, donde la deportista ha firmado en el Libro de Honor de la ciudad y ha sido recibida por la Corporación municipal. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha anunciado este lunes su propuesta a la Comisión de Honores y Distinciones para la concesión de la Medalla de Oro al Mérito de la ciudad a la esquiadora afincada en Granada Audrey Pascual, "en reconocimiento a su brillante trayectoria deportiva y a su destacado papel en los recientes Juegos Paralímpicos de Milano Cortina 2026, donde ha logrado cuatro medallas".

El anuncio lo ha realizado la regidora en el marco de la recepción institucional ofrecida en esta misma jornada en el Ayuntamiento a la medallista olímpica, donde la deportista ha firmado en el Libro de Honor de la ciudad y ha sido recibida por la Corporación Municipal en el Salón de Plenos, en un acto de reconocimiento público de la ciudad a su carrera.

"La propuesta de conceder la Medalla de Oro al Mérito a Audrey Pascual responde al profundo orgullo que sentimos por una deportista que, aunque nació en Madrid, lleva ya años afincada en nuestra tierra, entrenando en ella y haciéndose grande en ella; y que simboliza los valores de esfuerzo, entrega y dedicación, siendo un ejemplo de superación", ha aseverado la alcaldesa, quien ha subrayado que su trayectoria deportiva "es un ejemplo inspirador para toda la sociedad".

Audrey Pascual, de 21 años, nació con agenesia bilateral de tibias, una condición congénita poco frecuente, y su trayectoria vital y deportiva ha estado marcada por la superación desde la infancia.

Con apenas seis meses inició su preparación física en la piscina para fortalecer la espalda y la musculatura para poder caminar con prótesis, y a los once años comenzó su relación con el esquí, disciplina en la que ha ido creciendo.

Empezó a competir con 15 años y, desde entonces, ha ido construyendo una carrera de éxitos en competiciones internacionales con una profunda vinculación con la ciudad de Granada, donde entrena en el Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada y donde cursa sus estudios en la Facultad de Comunicación Audiovisual.

Su debut paralímpico en los Juegos de Milano Cortina de este 2026 la han convertido ya en una de las mejores deportistas de este país, donde ha cerrado una competición histórica logrando para España cuatro medallas en paraesquí alpino (categoría sentada LW12-2): Oro en Supergigante, Oro en Combinada alpina, Plata en Descenso y Bronce en Eslalon.

"La historia de Audrey es la demostración de que el talento, cuando se une al trabajo y a la determinación, no tiene límites. Audrey es hoy un referente para nuestros jóvenes y para todas aquellas personas que encuentran en el deporte un camino de superación personal", ha apuntado la regidora.

La propuesta de medalla será elevada formalmente a la Comisión de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Granada, donde al igual que la de la esquiadora Ana Alonso, se someterá a consideración y aprobación. Una vez ratificada, el reconocimiento se hará efectivo en la solemne ceremonia de entrega de distinciones que se celebra cada año con motivo de la festividad de San Cecilio.